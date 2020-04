Risolto il mistero dei biglietti gialli: scoperto il singolare “postino”

ARCIDOSSO – I Carabinieri della Compagnia di Pitigliano, hanno rintracciato e denunciato il divulgatore dei misteriosi biglietti gialli lasciati nelle cassette postali, contenenti frasi inquietanti.

L’uomo Z.A. di 45 anni, originario di Roma, ma residente a Terni era stato notato la prima volta nel mese di febbraio 2020, mentre divulgava i suoi bigliettini contenenti frasi, quanto meno inquietanti.

Molte infatti erano state le segnalazioni al 112, nelle quali i cittadini manifestavano timore per aver ricevuto nella cassetta postale il bigliettino di colore giallo contenente frasi come “non vi basterà la vita per pagare i danni causati dalla carogna… pagherete con quello che avevate prima del suo arrivo”.

Nella mattinata però il quarantacinquenne romano, è stato sorpreso dai Carabinieri della Tenenza di Arcidosso, proprio mentre stava per imbucare il suo biglietto nella cassetta postale di un’abitazione sita nella frazione chiamata “Le Macchie”. I militari hanno così potuto condurlo in caserma dove è emerso che il soggetto ha svolto tale attività di divulgazione praticamente in tutto il centro Italia. Lo stesso è gravato da numerosi precedenti penali per reati contro lo Stato e la Pubblica Amministrazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali e altri reati contravvenzionali. È già stato sottoposto a misure di prevenzione che gli impongono di non fare ritorno in svariati comuni dell’Umbria, delle Marche e del Lazio.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di altri 120 bigliettini dello stesso genere di quelli che stava poco prima imbucando, i quali sono stati posti sotto sequestro probatorio.

Il pregiudicato è stato così deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di vilipendio delle istituzioni costituzionali, pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico, procurato allarme presso l’Autorità e molestia o disturbo alle persone. Proprio in virtù dei suoi precedenti penali, i Carabinieri hanno richiesto e ottenuto dal Questore di Grosseto, l’allontanamento del pregiudicato con foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nel Comune di Arcidosso per anni due. Dovrà presentarsi entro tre giorni dinanzi al Questore di Terni, per dimostrare di essere rientrato definitivamente presso il proprio luogo di residenza.