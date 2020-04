Post Faccetta nera: “È ora” torna a chiedere la dimissione dei propri assessori

MANCIANO – «Abbiamo atteso 24 ore per far riflettere i due nostri assessori di riferimento, Valeria Bruni e Giovanni Riva, ad oggi nessuna comunicazione in merito, il tempo è scaduto, siamo indignati» afferma Francesco Mazzoli del movimento È ora.

«Chiediamo per senso di responsabilità, appartenenza politica e rispetto delle istituzioni le dimissioni dalla giunta comunale del Comune di Manciano, in mancanza è da intendere una scelta esclusivamente personale non rappresentativa del gruppo» conclude Mazzoli.