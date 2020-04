iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Il commissario Montalbano – Il giro di boa. Tratte dai famosi romanzi di Andrea Camilleri, le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano.

Rai 2: 21.05 – Stasera tutto è possibile. Un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo affronta una serie di prove divertenti in cui devono giocare, ballare, cantare, improvvisare, mimare e recitare all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi.

Rai 3: 21.20 – Report – Giù la maschera. Inchieste che affrontano temi di carattere economico e sociale, parlando di giustizia, inefficienze dei servizi pubblici, ecomafia.

Canale 5: 21.20 – Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello. Un giovane hobbit e un variegato gruppo, composto da umani, un nano, un elfo e altri hobbit, partono per un delicata missione, guidati dal potente mago Gandalf. Devono distruggere un anello magico e sconfiggere il malvagio Sauron. QUI il trailer.

Italia 1: 21.30 – Così è la vita. Bancomat è un detenuto di mezza tacca che riesce in qualche modo a sequestrare il poliziotto Giacomo e il malcapitato Giovanni, inventore di giocattoli pignolo e petulante.

Rete 4: 21.25 – Quarta Repubblica. Alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia. Un’analisi approfondita dei maggiori eventi che interessano il Paese affrontati in compagnia di importanti ospiti in studio.

La 7: 21.15 – U-Boot 96. Ottobre 1941. Inizia l’odissea nell’Oceano Altantico del sommergibile tedesco U-96, il cui equipaggio deve sottostare ad ordini sempre più folli in una situazione di grave claustrofobia fisica e psicologica.

Tv8: 21.30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Una avventura guidata dallo chef Alessandro Borghese: quattro ristoranti, che si trovano nella stessa zona, vengono messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore.

Nove: 21.25 – Earthflight – Sorvolando il pianeta. Una serie che combina tecnologia e tecniche sofisticate per mostrare l’universo dei volatili da una straordinaria prospettiva aerea.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Codice Mercury. Un bambino malato di autismo decodifica per gioco un numero segreto. Il governo decide di eliminarlo ma lui scappa.

Iris: 21.00 – L’avvocato del diavolo. Kevin Lomax è un giovane e brillante avvocato che non ha mai perso una causa. Un giorno il ragazzo viene reclutato da John Miller, a capo dello studio legale più importante di New York. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Bandolero! Dopo una rapina ed un omicidio, Dee Bishop e la propria banda vengono catturati e condannati all’impiccagione. Il fratello del capo, Mace, riesce però a farli evadere giusto prima dell’esecuzione. Durante la fuga, gli evasi prendono in ostaggio la vedova dell’uomo che avevano assassinato.

Rai Premium: 21.20 – Un’estate in Scozia. Monica, una giovane donna, decide, dopo il divorzio con il marito, di partire con la madre per una vacanza in Scozia. Una volta giunta a destinazione scopre nuove possibilità dei essere felice e di rifarsi una vita.

Cielo: 21.15 – The Guardian. Ben Randall è un rescue swimmer, ovvero un sommozzatore della Marina Militare, che, coadiuvato da un elicottero, effettua operazioni di salvataggio dei naviganti in difficoltà in mare aperto. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Brooklyn’s Finest. Le vite parallele di tre poliziotti di Brooklyn, alle prese con problemi lavorativi e personali, si incrociano fatalmente nel corso di una complicata indagine sul traffico di stupefacenti. QUI il trailer.

Italia 2: 21.20 – Un’occasione da Dio. Prima di mettere in atto la distruzione dell’intero pianeta Terra, un gruppo di alieni conferisce ad un insegnante dei super poteri talmente potenti da garantirgli la capacità di compiere qualsiasi azione, ma soltanto il propio cane parlante sembra essere in grado di usare questa opportunità speciale in modo proficuo. QUI il trailer.