Ecco come richiedere le mascherine in assenza della tessera sanitaria toscana

FOLLONICA – La Regione Toscana sta continuando la distribuzione delle mascherine chirurgiche alla popolazione, adesso tramite le Farmacie ed esibendo la Tessera sanitaria.

Al Comune è stato comunque demandato il compito di fornirle alle categorie di cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà. In particolare, il Comune potrà distribuire ai cittadini che rientrano nelle seguenti casistiche:

situazioni di disagio sociale;

domiciliati nel comune (studenti fuori sede, lavoratori, ….) ma senza tessera sanitaria della Regione Toscana;

altre situazioni di necessità e marginalità.

Come fare per avere la consegna – Chi rientra in queste categorie, deve chiamare il numero dedicato all’emergenza covid19 della protezione civile comunale (056659403).

Di caso in caso, verrà stabilita la necessità della consegna a domicilio oppure di ritiro presso luogo indicato al momento dell’assegnazione, ovviamente su appuntamento, per evitare code ed assembramenti.