Coronavirus: un solo nuovo caso in provincia. Situazione sotto controllo

GROSSETO – Due soli nuovi casi in tutto il territorio della Asl Toscana sude est. La situazione dalle ore 14 del giorno 26 alle ore 14 del giorno 27 aprile relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 2 nuovi casi: 1 a Bucine (in provincia di Arezzo), ospite dell’Rsa di 89 anni ed 1 a Pitigliano, pauci sintomatici in isolamento domiciliare.

I guariti sono 14 di cui 13 nella provincia di Arezzo e 1 a Grosseto (città). In totale in provincia di Grosseto i casi positivi sono 374. Nel Comune capoluogo i casi sono 208.

Si registra, inoltre, il decesso di una donna di 92 anni, ospite dell’RSA di Bucine, ricoverata presso l’Ospedale San Donato di Arezzo.