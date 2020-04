Coronavirus: Operazione cuore e Italian food donano conserve di pomodoro alle famiglie in difficoltà

GAVORRANO – Dai campi estivi alle donazioni alimentari, la solidarietà trova sempre una via se viene dal cuore, come accade per il progetto Operazione Cuore quasi per definizione. Sono cinque anni che l’associazione di Laura Romeo è molto attiva nel comune Gavorrano e in tempi di coronavirus, dovendo rinunciare all’organizzazione dei campus per i bambini meno fortunati, ha voluto in ogni caso fare la sua parte e, grazie all’accordo con l’azienda Italian Food di Venturina Terme, che produce e commercializza il marchio Petti, ha ottenuto una sostanziosa donazione di conserve di pomodoro destinata alle famiglie in difficoltà in questo difficile periodo.

Un gesto di grande solidarietà da parte dell’azienda che ha dimostrato una forte sensibilità verso il territorio su cui opera.

La distribuzione avverrà in base ad una lista che è stata redatta dall’assistente sociale del Comune di Gavorrano.

«Ringrazio Laura Romeo – commenta il sindaco Andrea Biondi – per il grande cuore e l’attaccamento che dimostra di avere nei confronti del nostro territorio, quello stesso grande cuore che l’ha vista da subito impegnata nel supportare diversamente la solidarietà nel nostro Comune. Naturalmente ringrazio anche l’azienda Italian Food per la loro donazione e tutte le aziende che hanno risposto al nostro appello. Purtroppo sono molte le situazioni di allarme del dilagare di una pandemia sociale dovuta alle povertà emergenziali venutesi a creare nel nostro territorio».