Buoni spesa, il Comune: «In molti hanno compilato male la domanda». Come rimediare

PIMBINO – Sta giungendo al termine la consegna a domicilio dei buoni spesa a coloro che sono risultati averne diritto: domani mattina verranno consegnati i buoni a chi che non è stato rintracciato in questi giorni (solo 6).

Un numero consistente di domande è tuttavia risultato, dall’analisi degli uffici, incompleto e, per consentire al maggior numero possibile di famiglie di accedere al sostegno alimentare, l’amministrazione comunale ha deciso di permettere, a coloro che hanno compilato in maniera non corretta i moduli di domanda, di inoltrare nuovamente la richiesta entro la mezzanotte di giovedì 30 aprile integrando con i dati mancanti la domanda risultata incompleta.

Tutti coloro che hanno possibilità di inoltrare nuovamente la domanda perché incompleta nel primo invio, riceveranno questa sera un messaggio telefonico attraverso il sistema automatico Alert System, dal numero 0565.63367 e potranno scaricare nuovamente il modulo dalla sezione Buoni spesa del sito www.comune.piombino.li.it, compilarlo con scrupolo in ogni sua parte, e inviarlo, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo e-mail sostegnoalimentare@comune.piombino.li.it.

Il modulo di richiesta del sostegno alimentare consiste in un’autocertificazione in cui il richiedente si assume la responsabilità delle dichiarazioni effettuate che verranno verificate in fase di istruttoria dagli uffici competenti: per accedere all’erogazione del Buono è necessario possedere contemporaneamente tutti i requisiti richiesti nel modulo di domanda.

Anche coloro che non hanno diritto al Buono spesa riceveranno nei prossimi giorni una telefonata per avvisarli dell’esito negativo della richiesta.