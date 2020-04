Artisti cercasi: nuova scadenza del bando per la pittura del palio del Balestro del Girifalco

MASSA MARITTIMA – Il Balestro del Girifalco di Massa Marittima, arrivato alla 124esima edizione, si doveva tenere l’ultima domenica di maggio ma è stato rinviato a data da destinarsi a causa della grave emergenza sanitaria del Coronavirus. Tuttavia il bando per la realizzazione del “drappellone” resta comunque valido e la commissione decreterà il pittore a cui verrà assegnata la realizzazione del palio che sarà conteso dai Terzieri della città una volta che sarà decisa la nuova data.

Il 30 aprile è quindi l’ultimo giorno utile per la consegna dei bozzetti e le modalità di consegna, così come le condizioni del bando, si possono consultare sul sito del Comune www.comune.massamarittima.gr.it.

Il recapito del plico può essere effettuato tramite spedizione per posta, per corriere o tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune in Piazza Garibaldi entro le ore 12 del 30 aprile. Quest’ultima modalità, è attuabile solo previo appuntamento da concordare con il personale addetto, come misura precauzionale ai fini del contenimento della diffusione del virus; vi ricordiamo che, salvo casi particolari, in questo momento è preferibile limitare l’accesso agli uffici comunali ai soli casi di estrema necessità e l’invito, se possibile, ad optare per la spedizione del plico.

La Commissione giudicatrice sarà convocata non appena sarà di nuovo consentita una modalità di riunione diversa dal collegamento video, dal momento che la scelta del bozzetto vincitore richiede un’analisi dal punto di vista stilistico e tecnico che deve necessariamente avvenire a contatto diretto con le opere.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio turismo, e-mail: s.nocciolini@comune.massamarittima.gr.it