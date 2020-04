tiromancino – Turismo. Inutile urlare, sarà una pessima stagione. Concentrarsi sulla sopravvivenza del comparto

GROSSETO – Il cuore della cosiddetta “fase 2” avrà poco a che vedere con l’elenco “apodittico” di quel che potremo o non potremo fare, ma molto con la nostra capacità di autodisciplinare secondo buon senso i comportamenti sui luoghi di lavoro e nei contesti sociali. Non ci sarà Dpcm (decreto della presidenza del consiglio dei ministri) che tenga: con l’agognata “riapertura”, solo l’autocontrollo impedirà il riaccendersi di tanti focolai infettivi. E il ritorno della pandemia. Perché fino all’arrivo del vaccino – e alla sua disponibilità in miliardi di dosi su scala mondiale – ci sarà poco da fare, se non avere comportamenti sociali virtuosi. Guardinghi nei confronti dell’orrido Coronavirus, nemico ancora troppo poco conosciuto da virologi, infettivologi, biologi e clinici. Pena ripetere gli errori tragici di sottovalutazione già commessi da tutti gli Stati e i popoli europei, che hanno ignorato con superficialità quel che stava succedendo in anticipo su di loro proprio nel nostro Paese.

Anche se, a dire il vero, di positivo c’è che in occasione della quarantena gl’Italiani hanno ribaltato ogni stereotipo che li riguardava, dimostrando nei fatti, in stragrande maggioranza, una disciplina da esercito regolare in asseto da combattimento.

Certo, non sarà semplice. Ma non è colpa di nessuno. Anche per questo sono del tutto spropositati certi attacchi rabbiosi al governo – lo sarebbero per qualunque governo – perché “impone” regole di distanziamento sociale che danneggerebbero in particolare alcune attività economiche, come la ristorazione, gli stabilimenti balneari o i pubblici spettacoli. Ma un po’ tutte in generale.

C’è infatti qualcuno con un minimo di cervello che scommetterebbe sul fatto che dal 4 maggio in poi le persone si precipiterebbero al ristorante, in spiaggia o al cinema? Che la distanza sociale sia un metro e ottanta, un metro, cinquanta centimetri o zero? O che la prima cosa che farebbero, sarebbe precipitarsi a far compere? A registrare la preoccupazione degli Italiani, fra le molte, c’è d’altra parte l’indagine di Swg denominata “Radar #covidisruption”, che segue l’andamento dell’opinione pubblica da cinque settimane. Il risultato è inequivocabile: «niente sarà più come prima. Gli effetti della crisi non saranno di breve durata. C’è fiducia nel ruolo dello Stato e ai primi posti nelle preoccupazioni ci sono salute e tenuta economica».

Nessuno è insensibile alle difficoltà di un comparto come quello turistico, e con esso degli esercenti Ho.re.ca. (hotel, restaurant e caffè). In alcuni casi a vere e proprie tragedie, considerato che questa crisi – che si prevede porterà ad almeno un -9% del Pil – per diverse aziende comporterà la chiusura definitiva.

Tuttavia è inutile e fuorviante prendersela con chi governa, che non può far altro che tutelare la salute pubblica. Che peraltro sarebbero gli stessi cittadini a salvaguardare in autotutela. Certe polemiche, d’altro canto, richiamano quelle surreali contro le previsioni metereologiche.

La botta per il turismo quindi sarà davvero pesante, ed è un esercizio altrettanto inutile cimentarsi in previsioni che, oltre ad essere inaffidabili, avrebbero solo il risultato di deprimere ulteriormente gli operatori. Il turismo, peraltro, è un “asset” fin troppo determinante per la provincia di Grosseto. Una recente ricerca del Centro studi della Camera di commercio sulla “blu economy”, l’economia legata al mare, ha infatti quantificato in un miliardo e 154 milioni di euro il valore aggiunto prodotto nel 2017 nel nostro territorio. Equivalente a poco più di un quarto del valore aggiunto totale (4,5 miliardi). Di questi circa 885 milioni di euro erano quelli riconducibili a «alloggio e ristorazione», «movimentazione merci e passeggeri via mare», «attività sportive e ricreative»; cioè a dire al turismo in senso lato. Peraltro nell’ambito dell’economia del mare, ognuna delle tre attività considerate ha un proprio «coefficiente di moltiplicazione», in base al quale ogni euro prodotto in termini di valore aggiunto diretto, ne produce 1.9, 2.8 e 2.1 di valore aggiunto indotto.

Questi numeri sono relativi solo alla cosiddetta “blue economy”, e quindi non esauriscono l’impatto complessivo del comparto turistico sull’economia di Maremma e Amiata. Basti considerare che secondo una stima della Cgil, nel nostro territorio i lavoratori stagionali riconducibili al turismo (diretti e indiretti) sono circa 20.000. E di questi la gran parte quest’anno si troverà senza un reddito da lavoro, o con un reddito fortemente ridimensionato. In media, inoltre, in Italia il Pil ascrivibile al turismo (diretto e indiretto) è il 13% del totale. Ma in 10 territori italiani come il nostro, secondo uno studio dell’Osservatorio regionale sul turismo dell’Emilia Romagna, l’incidenza del valore aggiunto turistico (diretto + indiretto) è stato nel 2016 superiore al 30% del totale – Rimini, Venezia, Bolzano, Grosseto, Vibo Valentia, Livorno, Aosta, Trento, Sassari e Imperia.

L’estate di quest’anno sarà pertanto un bagno di sangue, inutile girarci intorno. Anche tenendo conto che Grosseto e provincia vengono da almeno un decennio di crescita irrisoria delle presenze turistiche, per non dire da una stagnazione de facto.

A maggior ragione, dunque, bisogna essere freddi e ragionare sulle migliori strategie per preservare la capacità produttiva del comparto per il prossimo futuro. Quando il Covid-19 sarà stato auspicabilmente battuto. Alcune aziende, quindi, potrebbero anche trovare conveniente rimanere chiuse. Come si mormora faranno alcuni grandi player provinciali, magari sfruttando questo intervallo di tempo per ristrutturazioni o aggiornamenti tecnologici. Mentre altri potrebbero trovarsi nelle condizioni di lavorare per fare semplicemente pari o per guadagnare poco. Ognuno dovrà fare i conti con le proprie compatibilità e con ciò che considera accettabile. Tenendo conto che un anno di carestia non fa piacere a nessuno, ma è inevitabile e non è comunque paragonabile a un vero e proprio stato di guerra.

In questo quadro, tutti devono fare quanto in proprio potere per alleviare il peso della crisi, e dare la possibilità a chi opera sul campo di passare «’a nuttata». Bene la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti o i bonus per autonomi e stagionali, allora. E bene ogni misura che contribuisca ad abbattere i costi per quest’estate: dalla riduzione della Tosap, al suo blocco anche a fronte di un ampliamento delle superfici per i pubblici esercizi. Alla sospensione o riduzione della tassa di soggiorno. Fino all’ampliamento temporaneo delle concessioni degli arenili per consentire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale. al posticipo e alla riduzione delle tasse. O alle misure di facilitazione nell’accesso al credito.

Ma questa crisi dovrebbe essere “sfruttata” anche per altri obiettivi, più ambiziosi. A partire dal superamento dei gap storici della nostra offerta turistica, che arriva a questa crisi con il fiatone perché frammentata, priva di una strategia unitaria di comunicazione e con un poco esaltante rapporto qualità/prezzo.

Magari potrebbe essere utile sfruttare le occasioni di formazione o quelle di brainstorming garantite dai “public talks” con opinion leader e visionari in grado di sollecitare fantasia e creatività. Come nel caso di Reshape: il nuovo volto del turismo. Appuntamento gratuito sul web, organizzato per martedì 28 aprile – dalle 9.00 alle 18.00 – in collaborazione con BTO: Buy tourism online.

Insomma è chiaro a tutti che oramai la frittata è fatta. Bisogna però impedire che Covid-19 porti il turismo maremmano alla débâcle completa. Questo è l’obiettivo del 2020.