iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – L’allieva 2. Alice è una giovane laureanda che non ha ancora deciso cosa fare veramente nella vita. La morte di una persona vicina, accaduta in circostanze poco chiare, la spinge a intraprendere lo studio della medicina legale.

Rai 2: 21.05 – Che tempo che fa. Dalle previsioni del tempo alle interviste a noti personaggi della letteratura e dello spettacolo. Per finire, la comicità di Luciana Littizzetto. Conduce Fabio Fazio.

Rai 3: 21.20 – Blade Runner 2049. Un agente della polizia di Los Angeles scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La sua scoperta lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard, sparito nel nulla 30 anni prima. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 – Live Non è la D’Urso. Barbara D’Urso conduce un talk show dedicato ai protagonisti della televisione italiana, con particolare attenzione ai partecipanti ai reality.

Italia 1: 21.15 –Mi presenti i tuoi? Dopo aver ottenuto finalmente la mano della fidanzata, Greg Focker organizza un incontro a Detroit presso i suoi genitori, così da far conoscere le due famiglie. La convivenza sarà difficile. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Exodus – Dei e Re. Figlio di Amram e Iochebed, educato come un principe egiziano, il giovane Mosè è il consigliere del fratello Ramses. Dopo aver appreso di essere in realtà ebreo, l’uomo viene ripudiato e condannato a morte. Durante l’esilio nel deserto, questi si ripromette di liberare il popolo di Israele dalla schiavitù guidandolo verso la Terra Promessa. QUI il trailer.

Tv8: 21.30 – I delitti del BarLume – Il re dei giochi. Dai romanzi di Marco Malvaldi, le avventure del tenebroso barista Massimo, impegnato a scoprire i segreti della cittadina toscana dove vive e lavora.

Nove: 21.25 – Little Big Italy. Francesco Panella viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. In ognuna di esse visita tre ristoranti che offrono cucina del Bel Paese e tenta di stabilire quale sia il migliore.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – The Departed – Il bene e il male. Il dipartimento di polizia di Boston ha deciso di sgominare il boss mafioso Frank Costello e la sua gang. Per questo motivo la giovane recluta Billy Costigan viene mandata in incognito tra le fila della gang. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Devil’s Knot – Fino a prova contraria. La tranquilla cittadina di West Memphis in Arkansas viene scossa da una terribile notizia: tre adolescenti vengono accusati del brutale omicidio di tre bambini. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – La pelle che abito. Un chirurgo plastico ha perduto la moglie in un terribile incidente d’auto e decide di lavorare alla creazione di una nuova pelle con la quale avrebbe potuto salvare la donna. Per ottenere il tessuto, però, ha bisogno di una cavia umana.

Rai Movie: 21.10 – Gifted – Il dono del talento. Uno zio single intraprende una battaglia legale per ottenere la custodia della nipote, giovane prodigio della matematica, e garantirle una vita normale nonostante l’opposizione della madre. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – Il danno. Un rispettabile uomo politico ha una vita matrimoniale stabile ma noiosa. Un giorno conosce la fidanzata del figlio e resta ossessionato dal desiderio per lei, fino a rischiare di distruggere la propria intera vita.