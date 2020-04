Muore carbonizzato nell’auto dopo l’incidente. Un altro ragazzo grave in ospedale

ALBINIA – Un ragazzo, ancora di età indefinita, è morto carbonizzato nell’incidente che in cui è rimasta l’auto sulla quale viaggiava.

Insieme a lui anche un altro giovane che è rimasto gravemente ferito e che è stato trasportato con Pegaso al policlinico Le Scotte di Siena.

L’incidente è avvenuto nella zona di Albinia, nel Comune di Orbetello. In particolare sulla strada provinciale di San Donato in località Barca del Grazi. L’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada andandosi a schiantare contro ponticino di collegamento fra la provinciale ed una strada ponderale.

Nell’impatto l’autista del mezzo è stato sbalzato fuori dall’autovettura mentre il passeggero, deceduto, è rimasto all’interno dell’autovettura che si è incendiata.

Il personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello ha provveduto allo spegnimento del mezzo e coadiuvato le operazioni di imbarco dell’autista, sbalzato fuori dal veicolo, sull’elisoccorso Pegaso, per il trasporto all’ospedale.

(notizia in aggiornamento)