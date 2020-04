Coronavirus, ecco il calendario delle riaperture: dal 4 maggio al 1 giugno. Chi riapre e quando

GROSSETO – Come sarà il calendario della ripartenza dell’Italia? Come saranno strutturate le riaperture delle attività? A rispondere a queste domande è stato stasera il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte che ha dettato il primo calendario delle riaperture in Italia a partire dalla ormai tanto attesa data del 4 maggio.

• 4 maggio: per le attività produttive dal 4 maggio riapre tutta la manifattura, le costruzioni, il commercio all’ingrosso funzionale a questi settori. Tutte le aziende dovranno rispettare i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per bar e ristoranti è previsto il servizio d’asporto.

• 18 maggio: per questa data due settimane dopo il 4, è prevista la riapertura dei negozi (non alimentari che sono sempre stati aperti). Stiamo parlando per esempio di attività che vengono abbigliamento per esempio o scarpe.

• 1 giugno: per questa data, in pratica dopo un mese dal 4 maggio, riapriranno i bar e i ristoranti, i parrucchieri e centro estetici.

• settembre: riapriranno le scuole che ormai rimarranno chiuse fino alla conclusione all’anno scolastico in corso.