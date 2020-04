“Viva l’Italia, l’Italia che resiste” il commovente video della corale Verdi di Arcidosso

ARCIDOSSO – Sulle note di Francesco De Gregori e della sua Viva l’Italia la corale Verdi di Arcidosso ha voluto festeggiare il 25 Aprile con un video in cui, tutti i componenti, cantano e recitano questa “Italia liberata”

“Viva l’Italia, l’Italia che resiste”. Dal loro isolamento forzato la corale ci manda un video toccante per stare uniti in un momento difficile e in un giorno che, 75 anni fa, significò il ritorno all vita, alla libertà dopo il momento più buio che la nostra Patria abbia mai dovuto affrontare.

“Con questo video, dedicato ‘a tutti noi’, condividiamo, nello spirito della Festa della Liberazione, la gioia della musica fatta insieme – anche se in modo diverso dal solito – convinti che tutti insieme siamo più forti”.