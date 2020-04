GROSSETO – Non sappiamo se si tratti di una protesta organizzata contro le decisioni dell’Unione Europea o soltanto un banale scherzo di qualche burlone al tempo del coronovirus.

Fatto sta che stamattina in uno dei monumenti simbolo della città di Grosseto, la statua di Canapone, il Garnaduca Leopoldo secondo di Lorena, sono comparsi due strani oggetti. Ai suoi piedi, al posto del serpente, la faccia di Angela Merkel, cancelliere della Germania, mentre al bambino tenuto in braccio dalla donna che rappresenta la Maremma una mascherina “anti virus”.

di 8 Galleria fotografica Canapone Merkel 2020









Non capiamo bene se il gesto è quello di un artista di strada che vuole rimanere anonimo o se è il messaggio di qualche gruppo organizzato che osteggia i rapporti che l’Italia e che anche la Maremma ha con gli stati del continente.

Non sappiamo neanche se qualcuno ha visto qualcosa anche se in quella zona, in pieno centro storico, le telecamere di videosorveglianza dovrebbe aver visto sicuramente l’autore o gli autori salire sul monumento e lasciare i due oggetti.