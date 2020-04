iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Sogno e son desto. Con la solita energia e capacità interpretativa, in questo viaggio musicale Massimo Ranieri omaggia grandi cantautori.

Rai 2: 21.05 – Petrolio. Programma di approfondimento sull’emergenza Coronavirus condotto da Giammaria Duilio.

Rai 3: 21.20 – Aspettando le parole. Il nuovo programma del giornalista e scrittore Massimo Gramellini.

Canale 5: 21.20 – Ciao Darwin – Terre desolate. Ogni puntata vede due squadre, rappresentanti categorie umane antitetiche, affrontarsi per scoprire chi è più forte, in ossequio alla teoria evolutiva di Charles Darwin.

Italia 1: 21.15 –Robinson Crusoe. Adattamento del celebre romanzo di Daniel Defoe nel quale, grazie a un’invenzione narrativa, è lo stesso scrittore a raccontare la storia di Robinson Crusoe. Dopo un naufragio, il marinaio inglese finisce su un’isola deserta nei Mari del Sud.

Rete 4: 21.25 – La ciociara. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Cesira si rifugia con la figlia nel paese natale per sfuggire ai rastrellamenti e si innamora di Michele. Quando decide di tornare a Roma, però, succede qualcosa che cambierà per sempre la vita delle due donne.

La7: 21.15 – Il gigante. Bick Benedict sposa Leslie Lynnton, bella e ricca ragazza del Maryland. Jett Rink, bracciante innamorato senza speranza di Leslie, scopre il petrolio in un terreno ereditato. Molti anni dopo, per prendersi una rivincita, Jett, ormai ricchissimo, corteggia una giovane Benedict.

Tv8: 21.30 – Agente 007 – Moonraker: operazione spazio. James Bond deve indagare sul furto di un’astronave. Si reca in California, e durante le ricerche viene continuamente minacciato da pericoli mortali.

Nove: 21.25 – The Missing. Samuel ha lasciato la sua famiglia da vent’anni per vivere con gli indiani. Ora desidera riconciliarsi con la figlia che è diventata una contadina e ha una sua famiglia. La donna lo respinge ma quando uno dei suoi figli diviene succube di uno stregone indiano scopre di avere bisogno del padre. Samuel mette a disposizione le sue conoscenze e cerca, al contempo, di aiutare figlia e nipote.

Rai 4: 21.20 – Master & Commander: Sfida ai confini del mare. 1805: Napoleone Bonaparte domina l’Europa. L’Inghilterra riesce a resistere perché è la prima potenza navale al mondo e per questa ragione l’Atlantico si trasforma in un enorme campo di battaglia. Tutto comincia quando la nave britannica Surprise, capitanata da Jack Aubrey, viene attaccata inaspettatamente.

Iris: 21.00 –Zodiac. Estate 1968. Nell’area di San Francisco inizia a colpire un serial killer che rivendica i propri omicidi con lettere inviate ai principali quotidiani locali. Dopo aver assunto un nome riconoscibile, Zodiac, l’assassino sfida la polizia.

Rai Movie: 21.10 – La notte di San Lorenzo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli abitanti di un paesino toscano occupato dai tedeschi si adoperano per sfuggire ai nazisti.

Paramount Channel: 21.10 – La lunga strada verso casa. Il rapporto tra la bambinaia nera Odessa e la ricca e bianca Miriam cambia radicalmente quando Odessa decide di partecipare al boicottaggio degli autobus di Montgomery contro la disuguaglianza tra neri e bianchi, nell’ostilità generale.

Cielo: 21.20 – Amore facciamo scambio? Travolti dalla passione ma entrambi sposati, Rachel e Vincent, organizzano una cena per far innamorare i rispettivi coniugi. Le due coppie si incontrano e diventano amanti. I quattro sono inseparabili finché i loro sentimenti si fanno confusi.

Italia 2: 21.20 – La madre. Un padre uxoricida viene ucciso da un’entità mentre cerca di uccidere anche le figlie, anni dopo lo stesso spettro segue le piccole nella loro nuova casa.