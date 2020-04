Indigna su Facebook il commento del vicesindaco a Faccetta nera. Pallini «Mi scuso»

MANCIANO – «Oggi, 25 aprile, il vicesindaco del comune Manciano commenta positivamente un inno fascista di un cittadino privato». È il commento che una lettrice ci ha inviato ad un post Facebook di un cittadino.

Nel post viene condiviso il video da Youtube Faccetta nera, con tanto di saluto fascista a mano tesa. Tra i commenti quello del vicesindaco di Manciano, Luca Pallini, che ha postato un grosso sole sorridente in segno di apprezzamento.

Contattato dalla nostra redazione Pallini commenta: «Chiedo scusa a chiunque si sia offeso per una risposta a un post che ho scritto con leggerezza. Sono per la pacificazione nazionale e per la condanna degli estremismi. Solo guardando il passato possiamo volgere lo sguardo verso il futuro».