I cittadini donano mille euro alla Cri per aiutare le famiglie in difficoltà

RAVI – Mille euro da destinarsi agli aiuti alimentari per le famiglie in difficoltà. È quanto donato da un gruppo di abitanti della frazione di Ravi, già promotori di altre iniziative a tutela della salute e del territorio locale, riuniti nell’Associazione“Ravi Unita”.

«La donazione è stata fatta alla Croce rossa di Ravi» afferma Alessandro Cerboneschi, presidente della Croce Rossa di Ravi. «In un territorio abitato per lo più da pensionati, un gesto che riassume in pieno le attività di questo periodo della Croce Rossa italiana».

«Il nostro comitato nazionale, ha denominato questo periodo #iltempodellagentilezza. Quale gesto potrebbe meglio rappresentarlo se non quello di persone che donano per migliorare la situazione di loro concittadini? Non possiamo che ringraziare pubblicamente l’Associazione “Ravi Unita” ed i suoi soci sia per la cospicua donazione che per la fiducia dimostrata nel nostro Comitato. Seppur piccoli stiamo lavorando instancabilmente, questo periodo ci sta mettendo a dura prova, ma gesti come questi dimostrano che siamo sulla strada giusta e che il nostro lavoro viene apprezzato da chi ci circonda».

«La donazione ricevuta verrà utilizzata non solo per l’acquisto di derrate alimentari e beni di prima necessità, ma in caso di bisogno anche di farmaci da banco. Infatti, se per le spese, grazie alla collaborazione tra Comune di Gavorrano, Coop e Associazioni del territorio, riusciamo a sopperire in qualche modo alle necessità, per i farmaci la situazione è un po’ diversa: riusciamo ad effettuare i ritiri e le consegne sia dalle farmacie del territorio che da quelle ospedaliere, ma probabilmente a breve inizieranno a scarseggiare anche i farmaci a pagamento, pensiamo ad esempio alle semplici aspirine. Quando possibile, cercheremo di intervenire anche lì, e onestamente questa donazione potrà essere decisamente utile a tale scopo. Ringraziamo quindi l’Associazione “Ravi Unita” per aver deciso di sovvenzionare le nostre attività in questo periodo così difficile» prosegue Alessandro Cerboneschi.

«Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro, privati cittadini e aziende, che in questo periodo ci stanno aiutando, anche solo consegnandoci una busta di spesa. In piccole realtà come la nostra, anche piccolissimi gesti fanno la differenza. A breve, sulla pagina Facebook del Comitato, pubblicheremo l’elenco delle attività, sperando di non dimenticare nessuno… Se dovesse accadere, correggeteci, perché vogliamo dire grazie a tutti, ma proprio tutti, coloro che ci stanno aiutando. Perché, in fondo, #iltempodellagentilezza non è solo ricevere ma, soprattutto, anche saper dire grazie».