Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: sono 2357 i nuovi casi. 415 morti e 2.622 guariti

GROSSETO – 415 morti e 2.357 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Italia. Sono i dati forniti dalla Protezione civile nel consueto bollettino delle 18. In calo i pazienti in terapia intensiva che sono al momento 2.102.

Dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese sono state 195.351 le persone che hanno contratto il virus: 26.384 i deceduti, e 63.120 i guariti. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.847, con un decremento di 680 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 2.102 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 71 pazienti rispetto a ieri.

21.533 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 535 pazienti rispetto a ieri.

82.212 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 415 e portano il totale a 26.384. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 63.120, con un incremento di 2.622 persone rispetto a ieri.

Totale positivi: 105.847

Dimessi e guariti: 63.120

Deceduti: 26.384

Casi totali: 195.351