iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Pavarotti. Filmati inediti, testimonianze e momenti di spettacolo tra i più significativi contribuiscono ad un omaggio al cantante lirico che seppe divenire icona pop: Luciano Pavarotti, una delle grandi voci del Novecento.

Rai 2: 21.20 – N.C.I.S. Le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service, un dipartimento della Marina degli Stati Uniti che si occupa di ogni caso criminale ed investigativo che coinvolga membri del corpo militare stesso.

Rai 3: 21.20 – In guerra per amore. Il mondo è nel pieno della Seconda Guerra Mondiale e Arturo vive una travagliata storia sentimentale con Flora. I due si amano, ma lei è promessa al figlio di un importante boss di New York. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 – Paperissima. Una serie di gag divertenti su conduttori e filmati amatoriali provenienti da tutto il mondo.

Italia 1: 21.15 – The Twilight Saga: Eclipse. Bella deve fare una scelta tra Edward e Jacob, mentre una serie di brutali omicidi terrorizza la città di Seattle. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Quarto Grado. Approfondimento e discussione in studio su casi di cronaca che hanno appassionato e diviso il pubblico. I misteri irrisolti degli ultimi trent’anni rivisti alla luce di nuovi documenti e interviste inedite.

La7: 21.15 – Propaganda Live. Talk di informazione e satira condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro.

Tv8: 21.30 – Italia’s got Talent. Il celebre programma di Simon Cowell sbarca in Italia: scopriamo i mille talenti nascosti del Bel Paese.

Nove: 21.25 – Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio. Il meglio della satira di Maurizio Crozza. I personaggi più amati, le canzoni più divertenti e i monologhi più graffianti.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – The Next Three Days. Dopo aver fallito nella difesa in tribunale della moglie, accusata ingiustamente di omicidio, un professore tenta disperatamente di liberarla. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Lupin III – Il film. A Singapore, un gruppo di giovani ladri compete per rubare una medaglia da un museo privato. Tra questi vi è anche un giovane Lupin III, nipote del famoso ladro gentiluomo Arsenio Lupin.

Iris: 21.00 –L’altra donna del re. La storia di due sorelle, Mary e Anne Boleyn, e dei loro rapporti con il re Enrico VIII d’Inghilterra, che fu amante della prima ma ripudiò la moglie Caterina d’Aragona per sposare la seconda. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Loving – L’amore deve nascere libero. Mildred e Richard Loving si sposano in Virginia nel 1958. A causa della natura interraziale del loro matrimonio, i due vengono arrestati. Nell’arco di dieci anni la coppia deve lottare per ritornare a casa. QUI il trailer.

Cielo: 21.20 – Carne tremula. Victor Plaza è nato durante il regime di Franco nella Madrid degli anni Settanta. Oggi, vent’anni dopo, il giovane è pieno di ottimismo nella vita e nella gente e vuole ritrovare la donna con cui ha avuto la sua prima esperienza sessuale.

La 5: 21.10 – Miss FBI – Infiltrata speciale. Gracie Hart, agente dell’FBI, finisce per entrare in contrasto con i suoi superiori, quando si attiva per salvare due amici rapiti a Las Vegas.

Italia 2: 21.20 – Frozen. Dopo una giornata domenicale sugli snowboard, tre studenti universitari si trovano intrappolati su una seggiovia, esposti al gelo e e al buio.