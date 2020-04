Il Teatro delle Rocce illuminato con il tricolore per il 25 aprile

GAVORRANO – Alle 22 di ieri sera, 24 aprile, il bellissimo Teatro delle Rocce si è improvvisamente illuminato di verde, bianco e rosso, in onore della bandiera nazionale. Con questo spirito patriottico il comune minerario celebra il ‘suo’ 25 aprile e chi ha avuto la fortuna di poterlo ammirare da casa è rimasto a bocca aperta.

Ma quella di ieri sera in realtà era soltanto un’anteprima, una specie di prova tecnica di posizionamento dei fari per la serata “gala” di oggi, quando sarà di nuovo acceso con l’effetto tricolore.

«Doveva essere una bella sorpresa – ha spiegato il sindaco Andrea Biondi -, avere la cava sopra il Teatro delle Rocce illuminata con i colori della nostra bandiera in occasione del 75° anniversario della Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo in un anno devastante per la nostra amata Italia. L’effetto in foto è migliore della visione ad occhio nudo, ma oggi la squadra degli operai proverà a migliorare il posizionamento dei fari secondo il sopralluogo fatto insieme ieri sera. Un ringraziamento particolare a Paolo Topi e tutta la squadra operai del Comune, e Marco Simiani per la consulenza».