SORANO – Quattro gattini sono stati salvati dai vigili del fuoco. Gli uomini del distaccamento volontario di Sorano sono intervenuti in località Elmo di Sorano per il loro salvataggio dopo che è scattato l’allarme.

Una signora durante il tragitto per recarsi al cimitero ha sentito il miagolio delle povere bestie all’interno di un cassonetto per l’immondizia. La squadra ha estratto i 4 piccoli cuccioli, presumibilmente nati da poche ore e rinchiusi all’interno di una busta in plastica, e a portarli nell’abitazione del capo distaccamento, dove sono tutt’ora accuditi.