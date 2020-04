Due nuovi positivi al Coronavirus: anche un bambino di cinque anni

GROSSETO – C’è anche un bambino di cinque anni tra i nuovi positivi al Coronavirus di oggi. Sono due i nuovi positivi in provincia di Grosseto. L’altra persona è residente a Pitigliano e ha 46 anni. Al momento non si conosce il sesso delle due persone contagiate.

Otto le persone guarite: una ad Arcidosso, una a Castel del Piano, una a Castiglione della Pescaia, due a Follonica, due a Grosseto e una a Isola del Giglio.

16 in totale le persone decedute in Maremma sino ad ora, 78 le guarigioni, 242 in isolamento domiciliare, 31 i ricoveri in ospedale.

In totale sono 369 le persone sino ad ora infettate e 275 quelle tuttora infette.