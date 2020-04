Costa Diadema: in corso lo sbarco di 241 membri dell’equipaggio

PIOMBINO – È in corso in queste ore lo sbarco di 241 membri dell’equipaggio della Costa Diadema che stanotte si imbarcheranno su un charter in partenza da Malpensa diretto nelle Filippine, il loro paese d’origine.

Partiranno direttamente dalla banchina del porto di Piombino su degli autobus diretti all’aeroporto. Dopo le operazioni di oggi rimarranno a bordo poco più di settecento persone dei 1255 membri dell’equipaggio imbarcati sulla Diadema.

“La macchina organizzativa – dichiara il sindaco Francesco Ferrari – sta continuando a funzionare nel migliore dei modi grazie alla proficua collaborazione di tutti i soggetti che operano sul porto, e questa è una grande soddisfazione e un motivo di orgoglio per tutta la città. Sono molto felice per questi lavoratori che, finalmente, possono sbarcare e riabbracciare le proprie famiglie dopo mesi di lontananza e settimane di preoccupazione. Le operazioni di sbarco hanno subìto dei rallentamenti a causa delle complesse procedure per il rimpatrio, in particolare per quanto riguarda l’India e l’Indonesia che chiedono maggiori garanzie in ordine alla salute dei loro connazionali che devono essere rimpatriati: mi auguro che in poco tempo sia possibile far sbarcare tutti i membri dell’equipaggio ancora a bordo”.

Le condizioni di salute a bordo sono stabili: nessun membro dell’equipaggio ha avuto necessità di assistenza medica da parte degli operatori del Punto medico avanzato installato ai piedi della nave.