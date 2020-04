Anziana si ribalta con la minicar: donna soccorsa da Pegaso

MANCIANO – Incidente stradale in paese, a Manciano, dove questa sera un’anziana signora, alla guida di una minicar, si è ribaltata in una via del centro storico di Manciano.

La donna avrebbe perso il controllo del mezzo mentre transitava in discesa in una via molto ripida del paese. L’anziana è stata soccorsa dal 118 e dall’elisoccorso Pegaso atterrato sul Campo sportivo di Manciano.

Sul posto i carabinieri per i rilevi.