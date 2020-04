GROSSETO – Sono iniziati i lavori di pulizia, sgrossamento, vagliatura e livellamento delle spiagge del litorale della Toscana meridionale. Le operazioni sono svolte da Sei Toscana su richiesta e indicazione delle Amministrazioni comunali della costa.

“Quello della pulizia delle spiagge è, tra i servizi che Sei Toscana mette a disposizione dei comuni, uno dei più consolidati – dice il presidente di Sei Toscana, Leonardo Masi –. Ma se fino a qualche mese fa poteva considerarsi normale routine, oggi ci piacerebbe che fosse accolto e percepito anche come una sorta di buon auspicio per l’avvio di una prossima auspicata ripartenza della stagione estiva, così importante per l’identità territoriale e per la dimensione socioeconomica della nostra Regione e del litorale maremmano in particolare. Da sempre Sei Toscana è a fianco delle amministrazioni del territorio e nelle prossime settimane l’azienda interverrà, così come fatto anche lo scorso anno, nelle spiagge di comuni della provincia di Grosseto, come Castiglione della Pescaia, Follonica, Grosseto e Scarlino e di quella di Livorno, come Castagneto Carducci, Piombino e San Vincenzo”.

Le operazioni prevedono tre step di esecuzione. Un iniziale lavoro di sgrossatura, che consiste nel rimuovere tutto il materiale di medie e grandi dimensioni depositato sull’arenile. La livellatura dei tratti di spiaggia interessati (escluse le aree SIC – sito di interesse comunitario). E la vagliatura finale che consiste nel rimuovere, attraverso un vaglio meccanico, tutti i piccoli residui rimasti.

Una volta ultimate queste operazioni, sempre in accordo con le Amministrazioni locali, sarà possibile il posizionamento di contenitori utili alla raccolta differenziata del multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak) e indifferenziato che potranno essere utilizzati dai frequentatori del litorale.