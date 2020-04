Al via il tavolo di concertazione per la ripartenza economica. Si terrà in videoconferenza

ROCCASTRADA – Un incontro con le associazioni di categoria, gli ordini professionali ed i rappresentanti del tessuto economico locale per un tavolo di confronto finalizzato a concertare le possibili azioni e mettere in campo le idee per la ripartenza a seguito delle conseguenze negative che la crisi legata al blocco economico nazionale, in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, sta determinando nel nostro territorio.

E’ quello programmato e che si terrà il giorno giovedì 30 aprile alle 17.30 in videoconferenza, nel corso della quale il sindaco Francesco Limatola ed il consigliere regionale Leonardo Marras si confronteranno con i rappresentanti economici per ipotizzare e programmare azioni concrete per la ripartenza economica del territorio.

“Siamo ancora in una fase di incertezza dovuta all’attesa rispetto a quelle che saranno le decisioni che assumerà nel prossimo futuro il governo centrale – queste le parole del sindaco Francesco Limatola –, ma consapevoli del fatto che, ciascuno per quanto nelle proprie possibilità, deve mettere in campo le proprie forze per aiutare la ripartenza, vogliamo cercare di non farci trovare impreparati e quindi stimolare fin da subito un dibattito ed accogliere proposte ed idee che ciascuno dei soggetti invitati al tavolo può proporre. Anche se non sarà possibile incontrarci di persona per sedere allo stesso tavolo, grazie alla tecnologia ed agli strumenti informatici, possiamo anticipare i tempi e avanzare proposte concrete anche a distanza”.