45mila like: IlGiunco.net taglia un altro traguardo. Più vicini al territorio e più forti insieme alla Maremma

GROSSETO – IlGiunco.net taglia un altro traguardo importante e continua a crescere confermando il suo primato tra i lettori e sui social. Proprio in questi giorni la pagina Facebook ufficiale (www.facebook.com/ilgiunco.net/) del quotidiano della Maremma ha raggiunto 45.000 like.

Un traguardo molto importante che dimostra quanto IlGiunco.net in questi anni sia stato vicino alla Maremma. Analizzando i dati si scopre infatti che il 96% dei nostri fan sono residenti in Italia e il 76% tutti residenti in provincia di Grosseto. Numeri che non lasciano spazio a grandi dubbi: IlGiunco.net è il davvero il quotidiano della Maremma e in queste lunghe settimane di emergenza lo è stato ancora di più. Solo nel mese di marzo sono state registrate 7,3 milioni di pagine lette e 110 mila lettori unici in un solo giorno.

«Da quasi nove anni raccontiamo la Maremma – spiega il direttore Daniele Reali -. Lo facciamo perché questa è la nostra missione. Vogliamo dare ai nostri lettori un’informazione sempre puntuale e precisa, ma il nostro compito non si esaurisce qui. Vogliamo anche essere uno strumento al servizio del nostro territorio, vogliamo dare il nostro contributo per tenerlo unito e per farlo crescere. La vicinanza che ci dimostrano ogni girono i nostri lettori e i nostri follower è davvero importante e mai come in questo momento abbiamo avuto la sensazione di essere per tanti di loro un punto di riferimento. Riceviamo decine di mail e di messaggi ogni giorno. Per noi questa è una grande attestazione di stima, ma anche un’assunzione di responsabilità. Per questo, proprio in questo momento così complicato, abbiamo deciso di rilanciare e proporre tante iniziative editoriali e non solo come per esempio #sceglilaMaremma (#sceglilaMaremma: aziende e negozi, adesso è il momento di farsi vedere. Ecco le nostre proposte). Anche in questo caso al centro noi ci mettiamo la nostra terra, la Maremma».

IlGiunco.net: un quotidiano e tanti modi di leggerlo – Ricordiamo ai nostri lettori che possono seguirci direttamente sul web (www.ilgiunco.net), su Facebook con la pagina ufficiale (facebook.com/ilgiunco.net) e il gruppo (facebook.com/groups/ilgiunco.net/). In questo caso anche il gruppo è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi e oggi conta 17.655 membri.

