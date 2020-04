Servizio d’asporto dai ristoranti, Carlicchi: «Adesso stop ztl e parcheggi gratis. Facciamoli lavorare»

GROSSETO – Via libera da domani al servizio d’asporto per ristoranti e bar in tutta la Toscana. A stabilirlo l’ordinanza della regione che consente a tutte le attività di offrire questo servizio. E alla luce di questa novità che riguarda anche tanti ristoranti e bar del centro storico di Grosseto, il capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale, Rinaldo Carlicchi, lancia la proposta di agevolare il lavoro di queste attività con alcune iniziative.

«Dobbiamo dare la possibilità di lavorare a tutti. In questo momento per agevolare le persone che devono andare a prendere il cibo da asporto nei locali del centro dobbiamo sospendere la “ztl” in modo da poter far entrare le auto in centro per ritirare i prodotti».

«Oltre a questo – ha aggiunto Carlicchi – bisognerebbe anche rendere gratuiti i parcheggi intorno al centro storico. Sarebbero due provvedimenti che potrebbero dare una mano in questi giorni ai ristoranti e ai bar che saranno aperti proprio per il servizio d’asporto da domani, 24 aprile».