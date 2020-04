iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Vivi e lascia vivere. Laura Ruggiero ha una vita apparentemente tranquilla fino a quando non arriva la notizia della morte di suo marito Renato in un incendio. Da quel momento, si vede costretta a reinventare la sua esistenza e quella della sua famiglia, avviando una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Laura però porta dentro di sé anche un segreto che ha tenuto nascosto con tenacia e che, però, non smette di farla soffrire.

Rai 2: 21.20 – Salemme il bello… Della diretta – Di mamma ce n’è una sola. Torna in tv il grande teatro della tradizione napoletana con tre pièces scritte, dirette e interpretate da Vincenzo Salemme.

Rai 3: 21.20 – Baby Driver – Il genio della fuga. Un giovane pilota è costretto a lavorare per un boss del crimine e deve usare tutta la propria abilità quando una rapina, destinata a fallire, minaccia la sua vita e la sua libertà. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 – Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare. In compagnia di Barbarossa, il capitano Jack Sparrow parte alla ricerca della Fontana della giovinezza. I due scoprono però che anche Barbanera e sua figlia hanno intrapreso la stessa missione. QUI il trailer.

Italia 1: 21.15 – Bus 657. Un padre che non ha i mezzi per pagare le cure mediche per la figlia, come ultima possibilità, decide di mettersi in società con un avido collega allo scopo di derubare un casinò. Quando le cose si complicano i due si vedono costretti a dirottare un bus cittadino e a prendere in ostaggio gli sfortunati passeggeri. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Dritto e Rovescio. Periodico di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune. Servizi ed ospiti in studio contribuiscono ad arricchire il programma.

La7: 20.35 – Piazza Pulita. Il programma di approfondimento politico con ospiti in studio ed in collegamento condotto da Corrado Formigli.

Tv8: 21.30 –La notte dei record. Enrico Papi conduce uno show spettacolare in cui i protagonisti sfidano i propri limiti per ottenere il record.

Nove: 21.25 – Come farsi lasciare in 10 giorni. Andie lavora per una famosa rivista mentre Benjamin è un creativo pubblicitario. Lei deve scrivere un articolo su come farsi lasciare dal proprio ragazzo in dieci giorni, mentre lui scommette col proprio capo di far innamorare una ragazza. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Southpaw – L’ultima sfida. Il campione imbattuto dei pesi massimi, Billy Hope, è sposato con Maureen, conosciuta all’orfanotrofio dove entrambi sono cresciuti. Durante un alterco con il rivale Miguel Escobar, la situazione degenera e un proiettile vagante colpisce Maureen, uccidendola. Billy riparte da zero, con l’obiettivo di tornare sul ring e sfidare Escobar. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – L’Immortale. Charly Matteï, un gangster che ha deciso di cambiare vita, sopravvive a ventidue pallottole che lo colpiscono al vecchio porto di Marsiglia. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – La ragazza del treno. Una donna distrutta dalla fine del proprio matrimonio comincia ad osservare ossessivamente una coppia, apparentemente perfetta, fino a quando assiste ad una scena che la lascia scioccata e si ritrova ad indagare in merito. QUI il trailer.

Cielo: 21.20 – Contract to kill. John Harmon, un ex agente della CIA e della DEA, torna in servizio, assieme alla propria squadra, per sgominare un gruppo di estremisti islamici intenzionati ad attaccare gli Stati Uniti. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.30 – Laws of Attraction – Matrimonio in appello. Due avvocati divorzisti si conoscono ed inevitabilmente si innamorano, nonostante si stiano combattendo in tribunale.

La 5: 21.10 – 5 appuntamenti per farla innamorare. Genevieve ha piccolo negozio di fiori a Manhattan, che gestisce con la collaborazione di due amici gay. Tutto sembra procedere per il meglio per lei anche perchè nei rapporti con l’altro sesso si è data una regola precisa che suggerisce anche alle amiche: in una relazione non bisogna mai superare i cinque appuntamenti. Subito dopo bisogna trasformare il tutto in una buona amicizia. Peccato, però, che a farle nascere più di un dubbio su questa scelta di vita ci pensi Greg.

Italia 2: 21.20 – In Time. In un futuro non troppo lontano, il gene dell’invecchiamento è stato isolato e sconfitto. Per evitare la sovrappopolazione, il tempo è diventato la moneta con cui la gente paga per acquistare i beni. QUI il trailer.