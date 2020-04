Il Comune assume 31 persone: ecco le figure ricercate

GROSSETO – È arrivato ieri il via libera della giunta al piano triennale delle assunzioni del comune di Grosseto. Il piano porterà all’assunzione di 31 persone. a “Il documento è frutto di una attenta disamina dei fabbisogni dell’Ente e della carenza di alcune professionalità in pianta organica – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -; un’analisi che ha comportato un importante impegno da parte degli uffici e che ha evidenziato in particolare la necessità di coprire soprattutto carenze relative a figure specifiche, in termini di personale specializzato e tecnici con adeguate professionalità, utili a qualificare ulteriormente l’organizzazione comunale, per una previsione di spesa vicina al milione di euro”.

“Varie sono le componenti da considerare e molto complessa la valutazione da fare – aggiunge l’assessore al Personale Giacomo Cerboni -; dobbiamo infatti tenere di conto sì le risorse dell’ente, ma insieme a questo sono molte altre sono le voci di tenere in considerazione: pensionamenti, congedi, necessità dei singoli servizi, norme in continuo aggiornamento, vincoli vari. La partita delle assunzioni è tra le più delicate da affrontare per un ente locale, perché da un lato interessa una parte cospicua della spesa pubblica, dall’altro comporta una valutazione davvero meticolosa dei fabbisogni interni rispetto all’offerta dei servizi da erogare al cittadino attraverso l’operato di personale qualificato e in numero sufficiente a rispondere alle diverse esigenze”.

Dopo il piano del 2019 per assumere 52 unità (prevalentemente figure amministrative) ancora in corso di attuazione, nel 2020 saranno quindi avviate procedure concorsuali per un totale di 31 unità a tempo indeterminato mediante concorso pubblico così distribuite:

15 agenti di Polizia municipale (categoria C)

6 istruttore tecnico (categoria C)

5 istruttore direttivo informatico (categoria D)

5 istruttore direttivo tecnico (categoria D)