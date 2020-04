Festa della liberazione: le celebrazioni del 25 aprile in diretta Facebook sulla pagina del Comune

FOLLONICA – La festa del 25 aprile ha un forte significato politico e militare ed è il simbolo della lotta di resistenza militare e politica attuata, durante la Seconda Guerra, dalle Forze armate alleate e dai partigiani.

Quest’anno il programma della ricorrenza è stato rivisto ed attualizzato al momento storico che l’Italia sta vivendo.

“In tempo di Covid 19 – dice il commissario Alessandro Tortorella – la celebrazione del 25 aprile si svolgerà senza banda e corteo di cittadini. L’anniversario della liberazione d’Italia assume oggi un sapore emotivo ancor più accentuato: è la Festa nazionale della Repubblica italiana, un giorno fondamentale per la nostra storia e per tutti noi Italiani, in un momento in cui l’emergenza che stiamo vivendo acuisce in ognuno il senso dell’unione, dell’appartenenza e della libertà.”

Sabato 25 aprile, alle ore 10.30, il commissario con il Gonfalone comunale e il presidente dell’associazione Anpi Claudio Bellucci, effettueranno le celebrazioni a nome di tutta la città, con la deposizione delle corone presso i monumenti cittadini (Parco della Rimembranza, Piazza Vittorio Veneto, Largo Marinai d’Italia), con un momento istituzionale al Parco della Rimembranza, che sarà trasmesso in diretta sul profilo Fb del Comune di Follonica.

“Grazie ai social, possiamo comunque condividere questo momento istituzionale, nonostante l’impossibilità di far partecipare fisicamente. Ma è pur sempre una condivisione di un momento importante e solenne, , che spero di potervi far vivere comunque” conclude il commissario.