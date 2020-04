Da venerdì parte il servizio d’asporto: ecco la MAPPA del take away in Maremma. Ordina e vai a ritirare

GROSSETO – Dopo il successo ottenuto dalla nostra iniziativa dedicata alle attività che hanno offerto il servizio di consegna a domicilio in queste settimane di emergenza, alla vigilia del via libera alla possibilità per tutti le attività della ristorazione di offrire il servizio d’asporto, IlGiunco.net promuove un’altra iniziativa.

È la mappa del “take away” in Maremma che mostra tutte le attività che offrono questo servizio. Da venerdì 24 aprile infatti in tutta la Toscana le attività della ristorazione e i bar potranno prendere le vostre ordinazione voi potrete andarle a ritirare. Gli ordini possono essere fatti soltanto per telefono o via internet (Qui tutte le info: Da venerdì per ristoranti e locali consentita la vendita di cibo da asporto). La mappa è in continuo aggiornamento e sarà completata con le segnalazioni delle attività che vorranno aderire.

Intanto rimane attivo anche il servizio di consegna a domicilio. Qui trovate tutte le attività che vi portano a casa la spesa, il cibo e la loro merce: Sono più di 200 le attività commerciali che fanno consegne a domicilio in provincia. Eccole – LA MAPPA.

Se hai un esercizio commerciale e offri questo servizio, compila il modulo che trovi in basso, così potrai essere aggiunto nella mappa e nell’elenco. L’inserimento all’interno dell’articolo è gratuito.

IlGiunco.net ha predisposto un ulteriore servizio di comunicazione. Gli esercenti e le attività che vorranno avere un articolo personalizzato (notizia sponsorizzata), una visibilità mirata all’interno del giornale e sulla pagina Facebook che ha oltre 45mila fan possono scrivere a pubblicita@ilgiunco.net