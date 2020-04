Buoni spesa, Gambassi: «Chiedo l’accesso agli atti. Così si garantisce la trasparenza nelle assegnazioni»

ROCCASTRADA – “Dopo avere inviato al sindaco una mozione da portare all’ordine del giorno in Consiglio comunale, tesa a non far pagare Imu e Tari ai proprietari di seconde case inutilizzate a causa dei provvedimenti inerenti la pandemia in corso; dopo la richiesta inoltrata al comune di raddoppiare, alla ripresa della attività, gli spazi pubblici concessi alle imprese commerciali a costi invariati, per favorire ed aiutare concretamente i cittadini in evidenti difficoltà economiche; chiedo l’accesso agli atti relativi ai buoni spesa previsti per l’emergenza covid-19 pervenuti alla amministrazione comunale o al gestore incaricato”.

A scriverlo, in una nota, il consigliere di “Cambiare in Comune” Mario Gambassi.

In particolare il consigliere chiede: l’elenco dei nominativi che hanno fatto domanda; l’elenco dei nominativi ai quali è stato riconosciuto il diritto dei buoni e il relativo importo; l’elenco dei nominativi ai quali non è stato riconosciuto il diritto al buono.

“Il tutto – conclude Gambassi – nell’ottica della vigilanza e trasparenza per tutelare le famiglie e le persone più deboli colpite ancora più duramente dalle disposizioni governative in atto per arginare il covid-19″.