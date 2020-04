quarantena – App sì, App no – Il lino, la lana, la stoppia e il culo caldo..

GROSSETO – Nel paese dei Guelfi e dei Ghibellini, come avrebbe potuto non suscitare furibonda tenzone la scelta o meno d’installare un’applicazione (detta “App”) sul proprio telefonino, per tracciare i contatti delle persone contagiate dal Covid-19?

Ci sarebbe da esercitare compiaciuta e feroce ironia su un popolo di semi analfabeti informatici, dedito con tanta prevalente inconsapevole passione al salottiero dibattito sulla privacy. Di cui mediamente non catafotte una beata minchia (direbbe Cetto La Qualunque) a nessuno, soprattutto quando è quella degli altri. Rispetto alla quale la curiosità morbosa è la regola aurea prevalente. E ci sarebbe di che discettare sul latente retropensiero nazionale, che in fondo la “tracciabilità” evoca solo il timore d’esser scoperti con l’amante. O peggio che mai che la mefitica App possa aiutare la Finanza a scovare un’evasione fiscale.

D’altronde il tema della privacy è cosa seria. E in un Paese normale la discussione sull’affidabilità o meno dell’App “#Immuni” scelta, pare, dal governo, sarebbe demandata agli esperti d’informatica e Tlc. Salvo la tradizionale italica mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni. Per cui si assiste a discussioni inutili quanto spropositate.

Ma tutto questo è residuale rispetto al vero oggetto del contendere. Perché il problema non è né l’App in sé stessa, né la nostra privacy inesistente. Come spiega bene a questo link Alfredo Tetrao.

Il vero problema è il Covid-19. Così per dire, infatti, questo eclettico virus ha il poco commendevole vezzo d’assassinare le persone con una modalità feroce e dolorosa. Una volta introdottosi nel nostro organismo, genera una reazione spropositata del sistema immunitario, che a sua volta provoca micro-trombosi diffuse non solo a livello polmonare. Ma anche in organi vitali come cuore, reni e fegato. Se ne sono accorti con le autopsie, scoprendo organi completamente collassati coi tessuti in necrosi. Il problema respiratorio, hanno capito, è solo una conseguenza di quello cardiocircolatorio. E – disdetta! – pare non ci sia cura. Se non provare a dare mano al sistema immunitario con il cortisone (antinfiammatorio) e l’eparina (anticoagulante). Sperando vada bene.

Capite bene che la stucchevole discussione su di un’App (del menga) sostenuta da un esercito di scienziati laureati all’università della vita, è davvero poca cosa a fronte del rischio che tutti corriamo. E che l’utilizzo di quest’App sui nostri telefonini potrebbe contribuire a ridurre e tenere sotto controllo.

Bisognerà forse decidere quale sia la priorità. Perché, come dice l’adagio popolare, «non si può avere il lino, la lana, la stoppia e il culo caldo».