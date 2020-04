Pd: «M5s responsabile. In emergenza è fondamentale che maggioranza e opposizione collaborino»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “In tempi eccezionali, una comunità ben amministrata e consapevole delle sfide onerose che l’attendono si distingue per le iniziative concrete e per l’unità di intenti che va al di là delle divisioni politiche e di schieramento. Oggi questo succede, e ne siamo orgogliosi, anche a Castiglione della Pescaia. I militanti e i dirigenti del Pd apprezzano la scelta responsabile del Movimento 5 Stelle che, pur restando sui banchi dell’opposizione, ha deciso di sostenere la Giunta di centrosinistra del sindaco Farnetani nel suo impegno di fronte ai problemi davvero onerosi derivanti all’emergenza sanitaria, sociale ed economica che attraversa il Paese”.

A scriverlo, in una nota, la Segretaria dell’Unione comunale del Partito democratico di Castiglione della Pescaia Giampaola Pachetti.

“Questo inedito sostegno – continua il Pd – si rivolge ad atti concreti dell’Amministrazione, come la scelta del sindaco di impugnare il decreto sul meccanismo del Fondo di solidarietà, che sottrae risorse eccessive al nostro Comune. Un deciso apprezzamento è stato espresso anche per il pacchetto di iniziative annunciate, che vanno dallo slittamento delle imposte comunali al 31 luglio prossimo, fino all’impegno per la rimodulazione della Tari e la sospensione della tassa di soggiorno.

Non solo: i dirigenti e i militanti del Pd esprimono grande attenzione anche per l’ atteggiamento delle altre forze di opposizione che, anche se in modo informale, non hanno mancato in queste settimane di esprimere l’apprezzamento per l’impegno davvero difficile dell’amministrazione di fronte alla crisi che ci sta di fronte.

E’ vero, bisogna davvero ‘anteporre il bene del nostro paese a sterili posizioni di parte‘, come ha detto il Movimento 5 stelle castiglionese. Da parte nostra assicuriamo i cittadini e tutte le forze politiche senza eccezione alcuna che questo spirito di collaborazione è e sarà la stella polare dell’attività della Giunta e dell’ amministrazione – conclude il Pd -, soprattutto in questi tempi di straordinaria emergenza”.