iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Meraviglie – La Penisola dei tesori. Piazza dei Miracoli di Pisa. Alberto Angela ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle meraviglie italiane segnalate dall’UNESCO: dal Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano alla catena montuosa delle Dolomiti, sino alle necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri.

Rai 2: 21.20 – Quello che veramente importa. Alec è un ingegnere meccanico inglese incapace di mettere ordine nella sua vita. Quando il suo negozio arriva sull’orlo del fallimento, un parente lontano lo invita in Canada, dove il giovane si trova faccia a faccia con se stesso. QUI il trailer.

Rai 3: 21.20 – Chi l’ha visto? Trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e a misteri ancora insoluti. Conduce Federica Sciarelli.

Canale 5: 21.20 – Tu si que vales. Talent show, ripreso dall’originale spagnolo, in cui chiunque abbia un talento potrà esibirsi ed aspirare alla sfida finale.

Italia 1: 21.20 – Jurassic Park III. Ansioso di trovare i finanziamenti per la sua nuova teoria riguardo il grado di intelligenza dei velociraptor, il famoso paleontologo Alan Grant viene convinto dal ricco avventuriero Paul Kirby e da sua moglie Amanda ad accompagnarli in un tour aereo a Isla Sorna. L’isola, un tempo sede di un famoso parco preistorico, è stata trasformata in un ambiente ottimale per la crescita e lo sviluppo dei dinosauri. In seguito a un incidente, l’uomo capisce le reali intenzioni della coppia. QUI il trailer.

Rete 4: 21.30 – Stasera Italia – Speciale. Talk show dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali della settimana. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

La7: 21.15 – Atlantide. Storie di uomini e di mondi. Programma di approfondimento storico e culturale che, attraverso documentari inediti e nuove testimonianze, porta in prima serata gli eventi che hanno cambiato la nostra storia.

Tv8: 21.30 – L’uomo bicentenario. Costruito per svolgere i compiti di un domestico, un robot manifesta doti di creatività e curiosità che sorprendono la famiglia che lo ha acquistato. Educato da Richard Martin, Andrew inizia a sviluppare la volontà di appartenere alla specie umana. QUI il trailer.

Nove: 21.25 – RoboCop. Un poliziotto assassinato fa ritorno come cyborg capace di lottare contro il crimine efferato di una Detroit sull’orlo del tracollo economico.

Rai 4: 21.20 – E venne il giorno. Strani comportamenti iniziano a manifestarsi tra gli abitanti di New York, portando ad una massiccia ondata di suicidi in tutta la città. Un professore di scienze e sua moglie fuggono, ma la strana malattia si diffonde velocemente. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Prova a prendermi. Un agente dell’FBI è sulle tracce di un giovane artista del travestimento, che è riuscito ad estorcere più di sei milioni di dollari in varie frodi, impersonando di volta in volta un personaggio diverso. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Amore, cucina e curry. Hassan Kadam è un talento straordinario della cucina, nonostante sia un novizio e abbia imparato tutto da solo. La famiglia si deve trasferire dall’India in un piccolo villaggio francese e i componenti decidono di aprire una piccola tavola calda, ma la proprietaria di un ristorante nelle vicinanze si oppone con forza, scatenando così una guerra ai nuovi arrivati. La donna ha modo di tornare sui propri passi solo quando ha l’opportunità di assaggiare la cucina di Hassan. QUI il trailer.

Rai Premium: 21.20 – Saggi consigli – Il ritorno. Jule Engelhardt e Phillip Richter si svegliano insieme. I due sono sono certi di arrivare in ritardo in ufficio. Quello che li attende in ufficio, però, è ancora peggio di quello che qualunque spettatore può immaginarsi.

Cielo: 21.15 – Los Angeles di fuoco. Josh Kendricks, sceneggiatore in difficoltà, si ritrova protagonista di uno scenario da film catastrofico insieme ad una attrice e uno scienziato quando vulcani iniziano a comparire ed eruttare in tutta Los Angeles.

La 7d: 21.30 – Detective’s Story. Un investigatore viene assunto da una donna per cercare il marito e lo trova cadavere. Ed e’ solo l’inizio. Dal romanzo Bersaglio mobile (1949) di John Ross MacDonald.

La 5: 21.10 – Il romanzo di un amore. Liam Bradley è uno scrittore di successo che firma i suoi libri con uno pseudonimo. Durante un viaggio a Portland, in Oregon, incontra Sophie Atkinson, una critica letteraria dal cuore infranto e non particolarmente appassionata del lavoro di Liam.