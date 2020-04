Follonicariparte: al via il tavolo istituzionale per la ripresa economica della città

FOLLONICA – Martedì 21 aprile si è riunito, in videoconferenza, il primo incontro del Tavolo istituzionale per la ripresa economico-produttiva di Follonica.

All’incontro, coordinato dal commissario prefettizio Alessandro Tortorella, hanno partecipato i rappresentanti di numerose associazioni di categorie locali e delle organizzazioni sindacali, oltre il direttore provinciale di Cna ed il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda. Presenti, tra gli altri, il sub commissario viceprefetto aggiunto Francesco Piano, il segretario generale del Comune Serena Bolici e il dirigente al commercio e sviluppo economico Domenico Melone.

L’incontro, come aveva già anticipato il commissario nei giorni scorsi, è servito per avviare una prima fase di contatti tra Amministrazione, realtà produttive e sindacali che, come riconosciuto e sottolineato da Tortorella, stanno affrontando un momento di estrema difficoltà a causa del lockdown disposto a livello governativo, determinato dalla prolungata fase di emergenza epidemiologica da covid19.

In previsione dell’auspicato prossimo avvio della Fase2, sono stati analizzati i principali problemi che interessano aziende e lavoratori follonichesi, con un riferimento anche alle difficoltà per i dipendenti stagionali. Considerata la particolarissima vocazione turistico-balneare che caratterizza Follonica., città che vuole ripartire e che si è da subito dimostrata corretta nel rispetto delle regole anti-covid19.

All’incontro, particolarmente apprezzato da tutti i partecipanti per l’iniziativa avviata dal Commissario, sono state fornite alcune prime risposte da parte del comune in merito alle numerose richieste. Le preoccupazioni principali riguardano: la pressione fiscale a vari livelli per imprenditori fermi da quasi 2 mesi, nell’incertezza delle riaperture dei vari settori; l’applicazione concreta delle regole sanitarie per la ripresa delle attività produttive, soprattutto nel settore della ristorazione e della balneazione.

“Il Comune e la struttura commissariale – commenta Tortorella – sono e saranno ‘istituzionalmente serventi’ alle esigenze e difficoltà delle categorie interessate, nel rispetto delle normative di settore. Sotto il profilo delle riduzioni o rimodulazioni di imposte e tasse a livello locale, il Comune sta valutando tutte le forme possibili di agevolazione, comprendendo perfettamente le difficoltà evidenziate. A fronte della richiesta di disposizioni in termini di gestione delle spiagge, nei prossimi mesi e di protocolli di sicurezza da applicare, come sta accadendo per altre situazioni, anche questa materia sarà disciplinata in modo omogeneo da Governo e Regione; il Comune è pronto ad agevolarne l’attuazione, al fine di assicurare il rispetto dei principi di omogeneità e parità di trattamento”.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa inoltre l’opportunità di estendere l’invito a partecipare al Tavolo, calendarizzato con cadenza settimanale, tra gli altri, al settore del credito, interlocutore di particolare rilievo per imprenditori ed artigiani locali.

“Tutte iniziative che agevoleranno la città – conclude il commissario – sotto il profilo della ripresa e delle opportunità economico-produttive, nonchè sociali e culturali.

Follonica conferma la volontà di mettere a disposizione per la ripresa (con la massima sicurezza per tutti, operatori ed ospiti) la propria vocazione turistica ed all’accoglienza, anche per l’estate 2020, nel rispetto delle regole anti-covid19.