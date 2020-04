Festa della Liberazione: le celebrazioni del 25 aprile in diretta Facebook

ROCCASTRADA – Quella di sabato prossimo sarà una cerimonia diversa dalle precedenti, che sarà rimodulata a causa dell’emergenza sanitaria in corso e che quindi non prevede la presenza di pubblico, contrariamente agli anni passati nei quali i momenti celebrativi erano accompagnati da cortei, incontri e momenti di riflessione.

Ma il Comune di Roccastrada, tramite il proprio sindaco Francesco Limatola ci tiene a ribadire ed affermare l’importanza della data del 25 Aprile e quindi conferma i due tradizionali appuntamenti che prevedono la deposizione delle corone di alloro in loc. Ponte del Ricci a Montemassi ed in Piazza XXV Aprile a Roccastrada.

“La commemorazione – queste le parole del sindaco Limatola – deve costituire un momento di richiamo ai valori della democrazia che non dobbiamo mai dimenticare e che, anzi, in circostanze come quella che stiamo vivendo, in cui è davanti agli occhi di tutti un’emergenza vera e la popolazione sta soffrendo, devono assumere un valore simbolico ancora più importante che segni l’appartenenza ad una comunità. E’ sempre importante e doveroso ricordare date storiche come questa perché i valori della democrazia sono stati conquistati attraverso la sofferenza ed è nostro compito onorarli”.

Il programma della celebrazione:

ore 10.30 deposizione di una corona da parte del sindaco accompagnato dai vigili urbani in località Ponte del Ricci (Montemassi);

ore 11 deposizione di una corona da parte del Sindaco accompagnato dai vigili urbani in Piazza XXV Aprile a Roccastrada.

Per dare la possibilità a coloro che volessero celebrare “a distanza” la commemorazione, il sindaco farà una diretta Facebok sulla propria pagina alle ore 10.30 in località Ponte del Ricci.