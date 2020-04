Festa della Liberazione, l’Anpi: «Il 25 aprile si canti “Bella ciao” tutti insieme dalle proprie case»

GROSSETO – «L’Italia ha la necessità, oggi più che mai, di speranza, di unità e di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 aprile 2020 il valore altissimo della memoria partigiana giunge in nostro soccorso, ancora una volta, con tutta la sua preziosa puntualità. L’Anpi, pur non potendo riempire le piazze, ha pensato di chiamare il Paese intero a celebrarlo come risorsa per la necessaria ed auspicata rinascita. L’appuntamento sarà quindi per le ore 15 del 25 aprile».

Lo scrive, in una nota, il comitato provinciale Anpi Grosseto “Norma Parenti”.

«Alla stessa ora in cui ogni anno è fissata a Milano la partenza del grande corteo nazionale, tutti gli italiani saranno invitati ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare “Bella Ciao” – continuano dall’Anpi -. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore. Questo appello è già stato fatto proprio da associazioni, sindacati, partiti e movimenti che si riconoscono nei valori e nei principi della Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione, e sfocerà in un flash mob nazionale in cui sarà mostrata la gioia e l’orgoglio di cantare insieme, seppur simbolicamente, l’inno partigiano che oggi riunisce nel mondo milioni di persone».

«Durante la mattinata del 25 aprile − chiarisce inoltre Flavio Agresti, presidente del Comitato provinciale Anpi − in forma ridotta e nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri, per onorare la Liberazione avverrà la consueta cerimonia presso il Parco della Rimembranza a Grosseto, prevista in via eccezionale con la sola ed esclusiva partecipazione del sindaco e del pesidente Anpi, secondo gli accordi intercorsi con la Prefettura di Grosseto».

«Alle sezioni attive in Maremma – prosegue l’Anpi – ed ai cittadini della Provincia di Grosseto, attenendosi scrupolosamente alle regole di prevenzione imposte dall’epidemia da coronavirus, si richiede quindi di condividere la propria partecipazione al flash mob mediante l’hashtag #BellaCiaoInOgniCasa, in modo da restituire anche attraverso i social network l’adesione ai valori celebrati dagli italiani in questi settantacinque anni di vita democratica».

«Prepariamo la nostra terra per un forte e diffuso sussulto di unità – concludono -; dai balconi, dalle finestre, esponendo il tricolore, indossando i fazzoletti dell’Anpi, dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Cantando la voglia di rinascere, con la Liberazione nel cuore».