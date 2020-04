Coronavirus, il Comune sospende la Tosap: «Così sosteniamo le imprese»

PIOMBINO – “Contro l’emergenza economica generata dal coronavirus il nostro impegno è lavorare per la sopravvivenza delle nostre imprese locali – spiega il sindaco Francesco Ferrari -: come Comune, vogliamo dare subito un segnale che è un aiuto chiaro e importante. Nell’attesa di un tempestivo provvedimento fiscale del Governo, che ad oggi non è ancora stato emanato accanto alle misure restrittive di contenimento della emergenza epidemiologica, per l’anno 2020 abbiamo deciso di rinviare a settembre il pagamento della Tosap di prossima scadenza: non possiamo esigere tasse da chi non ha avuto introiti”.

“Vogliamo fare il possibile per sostenere le imprese in questo momento di difficoltà economica, conseguente alla crisi epidemiologica – spiegano gli assessori Paolo Ferracci e Sabrina Nigro -. Purtroppo, ad oggi, è mancato quel doveroso sostegno economico agli enti locali da parte dello Stato; situazione, questa, che limita le nostre possibilità di intervento. Pertanto, pur consapevoli che occorrerebbero sostegni maggiori di quelli che il Comune – da solo – può mettere in campo, riteniamo importante il differimento di questo tributo comunale, per quanto rappresenti un aggravio per le casse comunali”.

“Con ogni mezzo possibile – conclude il sindaco -, vogliamo accompagnare l’economia locale verso il ritorno alla normalità, spingendo al massimo sulle condizioni giuridiche e finanziarie che il Comune di Piombino può sostenere, confidando che quanto prima anche lo Stato possa contribuire con altri interventi di sostegno all’economia locale e nazionale: speriamo che presto ci possa essere una visione così chiara da poter, a settembre, intervenire in un modo più sistemico”.