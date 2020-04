ULTIM’ORA – Ballottaggio: nuovo rinvio. Si voterà in autunno

FOLLONICA – Nuovo colpo di scena a Follonica. Il ballottaggio tra i due candidati a sindaco Andrea Benini per il centrosinistra e Massimo Di Giacinto per il centrodestra, che si sarebbe dovuto tenere il 10 maggio, è stato nuovamente rinviato.

È la seconda volta che il secondo turno delle amministrative della città del Golfo viene rimandato per motivi legati all’emergenza sanitaria del Coronavirus. Ricordiamo che alla vigilia della prima data prevista per il voto, il 15 marzo scorso, il Prefetto di Grosseto aveva disposto il rinvio al 10 maggio 2020 e già allora era da considerarsi una situazione di per sé anomala, visto che il secondo turno si sarebbe dovuto tenere dopo due settimane del primo.

Questa volta il rinvio del ballottaggio è stato decretato dal provvedimento deciso dal Governo, pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale, il quale, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha rimandato tutte le elezioni al prossimo autunno.

A questo punto il ballottaggio di Follonica diventa un unicum in Italia perché si svolgerà addirittura a distanza di quasi un anno e mezzo dal primo turno.

Il ritardo nel voto del ballottaggio, in questa situazione diventa veramente notevole e inciderà in modo evidente anche sulla durata del mandato perché chiunque diventerà sindaco non avrà a disposizione cinque anni di incarico, ma piuttosto una consiliatura monca.

Il nuovo turno del ballottaggio si prevede a questo punto tra dal 15 settembre e il 15 dicembre, a cui potrebbero essere accorpato anche altri appuntamenti elettorali, come ad esempio le elezioni regionali.