Piano strutturale e operativo: prorogata la scadenza per partecipare alla formazione

GROSSETO – È stata prorogata la scadenza dell’avviso per la partecipazione alla formazione del Piano strutturale e del Piano operativo.

La nuova scadenza è stata fissata al 27 maggio, visto che in seguito all’emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19 l’intero processo partecipativo ha subito delle modifiche organizzative.

L’avviso è finalizzato a raccogliere le proposte da parte delle associazioni, delle categorie economiche e dei cittadini che risiedono, lavorano, studiano e soggiornano a Grosseto. Chiunque può presentare le istanze (a carattere propositivo e non vincolante) che saranno poi oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione: l’avviso ha lo scopo di raccogliere le richieste per attuare gli obiettivi e gli indirizzi strategici del piano strutturale e per definire le trasformazioni esterne al territorio urbanizzato.

“L’emergenza Coronavirus ci ha obbligati a interrompere tutti gli incontri territoriali già programmati – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi -. E anche in prospettiva dobbiamo pensare necessariamente all’utilizzo di piattaforme on line per proseguire e portare a termine gli stessi incontri tecnici, motivo per cui stiamo già predisponendo un percorso in questo senso. Si tratta di un approccio diverso che si inserisce nelle maglie dei decreti governativi e rimodulerà tutto il lavoro previsto inizialmente”.

L’avviso completo e tutte le info sono disponibili online sul sito del Comune al seguente indirizzo: https://new.comune.grosseto.it/web/progetti/grosseto-e-partecipazione-piano-strutturale-e-piano-operativo/

Info: Garante della partecipazione, tel. 0564/488693; garante.infopart@comune.grosseto.it.