Minorenne fermato due volte in un mese per droga

GROSSETO – Due volte nel giro di poco più di un mese. Un giovane spacciatore è stato fermato ieri dai Carabinieri del Norm. Il giovane minorenne è stato visto dai Carabinieri in via Massimo D’Azeglio. I militari hanno iniziato a seguirlo a distanza mentre l’egiziano si muoveva a piedi in città.

Ad un certo punto si è accorto di essere seguito ed ha gettato qualcosa a terra. I carabinieri lo hanno raggiunto e fermato, e hanno anche recuperato il pacchetto gettato. All’interno una sostanza bianco-giallastra che è stata poi analizzata al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale e che è risultata essere eroina. In totale 55,34 grammi.

Il ragazzo era già stato fermato il 4 marzo scorso con 8 grammi di eroina divisa in 20 dosi nascosta in bocca. Per il giovane egiziano, poiché minorenne, è stato disposto l’accompagnamento al Centro di prima accoglienza di Roma.