Lavori sulla rete elettrica in città: stop alla luce per 4 ore. Ecco quando e le vie coinvolte

GROSSETO – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che giovedì 23 aprile eseguirà un intervento di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Grosseto, con particolare riferimento alla cabina denominata “Mozambico”.

Si tratta di un’attività di manutenzione urgente per la sostituzione del trasformatore e di alcune apparecchiature dell’impianto che risultano danneggiate e che saranno rinnovate attraverso l’installazione di componentistica automatizzata per garantire qualità e continuità del servizio elettrico in situazioni ordinarie, nonché tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio.

Nell’occasione, le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Le operazioni richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per giovedì 23 aprile, a partire dalle 5. I lavori si concluderanno entro le 9.

Grazie a bypass da linee di riserva, l’area di interruzione temporanea sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nel modo seguente: via Mozambico (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) dal civico 2 a 18, 20/c, da 22b a 36, da 44 a 48, da 64 a 68, sn (senza numero); via Etiopia civico 1, 19, da 37 a 39, 61, 75; via Austria civici 1, 2.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata.

L’Azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.