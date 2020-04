iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Stasera Laura – Ho creduto in un sogno. Concerto evento di Laura Pausini direttamente dal Teatro Antico di Taormina.

Rai 2: 21.05 – Earth – Un giorno straordinario. Nel corso di un solo giorno, si segue il corso del sole dalle più alte montagne alle più remote isole e alle giungle più esotiche, alla scoperta di meraviglie naturali di cui nemmeno si immagina l’esistenza.

Rai 3: 21.20 – Cartabianca. Cronaca, politica, economia e ambiente: questi i principali temi del programma di informazione quotidiana condotto da Bianca Berlinguer. Un talk show per approfondire le notizie più importanti.

Canale 5: 21.20 – Karol – Un uomo diventato Papa. Nato in Polonia, Karol Wojtyla sopporta l’occupazione nazista, si aggrappa alla religione e diventa Papa Giovanni Paolo II.

Italia 1: 21.20 – Le Iene Show. Programma di approfondimento e di attuailtà che propone inchieste e reportage facendo uso di uno stile irriverente e satirico.

Rete 4: 21.30 – Fuori dal coro. Striscia quotidiana di informazione e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano.

La7: 21.15 – Di Martedì. Talk show politico condotto da Giovanni Floris.

Tv8: 21.30 – Hotel Transylvania. In seguito alla morte della moglie Martha, per mano di una folla inferocita, il Conte Dracula decide di erigere l’Hotel Transylvania, un albergo a cinque stelle destinato al soggiorno di tutti i mostri del mondo, lontano dagli umani, come nuova dimora sicura per crescere sua figlia Mavis. QUI il trailer.

Nove: 21.25 – The Call. Una centralinista della polizia riceve la telefonata di una ragazza rinchiusa in un bagagliaio. Deve così avere a che fare con uno psicopatico che ha già conosciuto, se vuole salvare la vita alla ragazza. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Un ponte per Terabithia. Un ragazzo fa amicizia con una nuova compagna di scuola. Per sfuggire alla noia della vita quotidiana, i due inventano un fantastico mondo immaginario popolato da creature magiche. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Riddick. Abbandonato su un pianeta bruciato dal sole e dato per morto, Riddick si ritrova a combattere una razza aliena di predatori. Per potersi salvare, deve attivare un faro di emergenza che avvisa due navi. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Sfida oltre il fiume rosso. Lot vuole dimostrare quanto è bravo con la pistola sfidando lo sceriffo Dan Blaine, pistolero redento, ma tuttora infallibile tiratore. Lisa, la donna di Dan, tenta di impedire lo scontro in tutti i modi.

Rai 5: 21.10 – Quel che sapeva Maisie. La piccola Marsie diventa una pedina nei giochi dei genitori, divorziati e incattiviti, che la usano per danneggiarsi a vicenda. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Allacciate le cinture. Elena lavora come cameriera in un bar e ha un gruppo di amici con i quali trascorre le proprie giornate. Un giorno, per caso, conosce Antonio, un meccanico di scarsa cultura ed apparentemente omofobo e razzista. I due cercano in tutti i modi di resistere all’attrazione che li spinge l’uno verso l’altra. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – A Dangerous Method. Primi del 1900, tra Zurigo e Vienna: in quel tempo e in quei luoghi si sviluppa il complesso rapporto tra i padri della psicanalisi, Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, e la difficile relazione di entrambi con la paziente Sabina Spielrein. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Honey. Honey Daniels sogna da sempre di diventare una grande ballerina. Per realizzare il suo sogno, di giorno dà lezioni di hip-hop ai bambini del quartiere e di notte, una volta terminato il suo turno al bar, si scatena sulla pista del club dove lavora.