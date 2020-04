I presidi delle scuole scrivono a Vivarelli Colonna: «L’isgrec va salvato»

GROSSETO – «I dirigenti scolastici della provincia di Grosseto sentono il bisogno di esprimere tutta la loro preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare con l’inagibilità della sede Isgrec che rischia di pregiudicarne per sempre la stessa sopravvivenza» affermano i dirigenti scolastici che hanno firmato la lettera inviata al presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«L’Istituto nei suoi molti anni di attività ha saputo diventare un punto di riferimento per la scuola maremmana, tanto da poter essere ritenuto a giusto motivo parte della stessa offerta formativa della Provincia di Grosseto. L’Isgrec, quale partecipante alla rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea, ha siglato un protocollo di intesa con il Miur con l’obiettivo istituzionale di sviluppo negli studenti di competenze in ambito storico-sociale per un consapevole esercizio della cittadinanza attiva. L’attività di formazione per i docenti, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, la biblioteca aperta al pubblico, con i suoi 20.000 volumi, i tanti materiali multimediali prodotti, l’archivio con i suoi oltre 20 fondi, verranno per sempre sottratti alla fruizione di insegnanti, studenti, cittadini: in qualche modo è come se chiudesse una Istituzione scolastica con la sua offerta formativa e con essa venisse meno l’occasione di crescita per i propri studenti».

«I dirigenti scolastici non possono essere indifferenti a questo rischio e le chiediamo, quale presidente della Provincia, di esercitare le prerogative che la normativa le concede con riferimento all’Istruzione Superiore, individuando per l’Isgrec una sede adeguata consentendo così allo stesso di continuare ad offrire al sistema di formazione provinciale il proprio importante contributo».

I dirigenti scolastici della Provincia di Grosseto firmatari:

Cristina Alocci, I.C. Grosseto 1

Bianca Astorino, I.C. Gavorrano

Luisa Armillei, I.C. Grosseto 3

Marta Bartolini, ISIS “B. Lotti” Massa Marittima Paola Brunello, I.C. Follonica 2

Roberta Capitini, I.C. Albinia (reggente I.C.Orbetello) Anna Maria Carbone, I.C. Manciano

Elisa Ciaffone, I.C. Follonica 1

Anna Rosa Conti, I.C. Castel del Piano

Angelo Costarella, I.C. Castiglione della Pescaia Francesca Dini, ISIS “V.Fossombroni”

Daniela Giovannini, ISIS “L.Bianciardi” Marianna De Carli, I.C. Grosseto 6

Cinzia Machetti, ISIS “Leopoldo II di Lorena”

Alessandra Marrata, I.C. Grosseto 5 (reggente Polo Tecnologico Manetti/Porciatti Grosseto) Gloria Lamioni, ISIS “A.Rosmini” Grosseto

Cristiano Lena, I.C. Civitella Paganico

Renata Mentasti, I.C. Roccastrada

Roberto Mugnai (titolare), ISIS “P.Aldi” Grosseto

Cristiano Palla, ISIS Polo Amiata Ovest

Giovanni Raimondi, C.P.I.A. Provincia di Grosseto

Lucia Reggiani, I.C. Grosseto 2 (reggente ISIS “P.Aldi” Grosseto) Barbara Rosini, I.C. Grosseto 4 (reggente I.C. Santa Fiora) Pinuccia Selis, I.C. Pitigliano ( reggente ISIS F.Zuccarelli)

Rosa Tantulli. I.C. MonteArgentario – Giglio