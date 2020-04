Decreto liquidità, prestiti alle imprese in difficoltà: Banca Tema spiega come chiederli

GROSSETO – «Lo scopo principale dell’articolo 13 del Decreto liquidità è quello di consentire alle imprese di poter accedere a nuova liquidità fornita dal sistema bancario, con il supporto a garanzia del Fondo centrale di garanzia» a spiegare il Decreto liquidità è Fabio Becherini direttore di banca Tema.

«Si tratta di nuovi finanziamenti oppure anche di rinegoziazioni dei finanziamenti in essere. Da premettere che non esiste alcun obbligo di legge riguardo alla concessione per cui la Banca può valutare su base discrezionale l’erogazione dei finanziamenti. Le misure di nuova finanza che possono essere valutate dalle Banche vanno dalla misura più semplice prevista al comma 1 lett. m (fino ad € 25.000 per tutte le PMI con garanzia del Fondo al 100%, accessibile tramite iter semplificato e con tasso agevolato per il cliente) a quella più ampia prevista al comma 1 lett. d (finanziamenti senza limiti di importo, durata e condizioni finanziarie applicabili, da concedere a tutte le PMI e imprese fino a 499 dipendenti, con garanzia del Fondo all’80% fino alla concorrenza massima di € 5 mln per impresa)».

«La particolarità di questo provvedimento è che per accedere alla garanzia non viene valutato da parte del Fondo il rating del cliente. Vanno comunicati i dati economici e finanziari ma servono al Fondo di garanzia per calcoli interni e non ai fini dell’ammissione».

APPROFONDIMENTO

La richiesta di garanzia statale può essere inviata alle banche o ai consorzi fidi ma si tenga sempre presente che le risorse devono essere messe a disposizione da un istituto di credito.

Le due variabili di considerare e che potrebbero non rivelarsi sufficienti sono: la liquidità che le banche vorranno e potranno mettere a disposizione per questi interventi e la capienza della garanzia stanziata dallo Stato.

Sul sito internet del Fondo di garanzia e su quello del Ministero dello Sviluppo economico è presente il modulo relativo alla garanzia rilasciata al 100%, che si può trasmettere alle banche per posta elettronica anche non certificata.

Da evidenziare che il Modulo prevede un riferimento diretto alla normativa 231 e stabilisce espressamente che il beneficiario finale non debba essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d). Trattasi della sanzione interdittiva della “esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi”.

Il modulo riguarda i finanziamenti fino ad un massimo di 25mila euro e gli istituti di credito che lo riceveranno dovranno, se riterranno di procedere, nell’ambito della loro discrezionalità, procedere con la richiesta della garanzia statale. Tale garanzia del 100% è automatica e senza valutazione del Fondo.

Ma si sottolinea di nuovo che il primo passo consiste nell’ottenere il prestito dalla banca, che non è vincolata a concederlo e che può riservarsi, come certamente si riserverà, di effettuare una sua istruttoria di merito.

Il prestito ha come caratteristiche: massimo 25mila euro, limite del 25% dei ricavi, durata di 6 anni (di cui almeno due di preammortamento), un tasso massimo applicabile tendenzialmente basso (ad oggi leggermente sotto il 2% ma con possibili oscillazioni, con algoritmo di calcolo complesso ed elementi ancora da approfondire).

Il Fondo di Garanzia accantona per queste operazioni a titolo di coefficiente di rischio: il 30%. Questo significa che per ogni euro di garanzia potranno essere erogati circa tre euro di finanziamenti e si tratta di un coefficiente molto basso che denota l’aspettativa di un altro indice di rischiosità di queste operazioni.

Ad oggi sono stati stanziati 1,7 miliardi di euro a garanzia dei prestiti e anche se si utilizzassero tutti per i piccoli prestiti per liquidità fino a 25.000 euro garantiti integralmente potrebbero essere garantiti circa 230.000 prestiti. Stimando un importo medio più basso il numero dei prestiti potrebbe ovviamente salire. Consideriamo che sulla base dei dati Istat in Italia le PMI sono circa 4,3 milioni.

Secondo le indicazioni emerse dal Governo sembra che entro fine mese venga pubblicato un nuovo decreto che vada a integrare questo plafond.

CONCLUSIONI

«Oggi non serve la fretta nel correre subito a procacciarsi liquidità – conclude Fabio Becherini -, perché in questa immaginaria gara non vince chi arriva prima ad ottenere delle risorse finanziarie, ma chi otterrà al momento giusto, nella forma giusta e con la giusta durata, quanto effettivamente gli necessita e potrà essere in grado di rimborsare con la propria riavviata attività».