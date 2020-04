Da domani cimiteri aperti: ecco le norme di sicurezza da rispettare

SORANO – Da domani mercoledì 22 aprile i cimiteri del comune di Sorano saranno aperti ma con precise osservanze e limitazioni per i visitatori.

Lo dispone una ordinanza del sindaco Pierandrea Vanni con la quale appunto si sostituisce la chiusura al pubblico, in vigore dai primi di marzo, con rigoroso di una serie di norme:

è consentito la visita al defunto di una sola persona alla volta;

nel caso la persona fosse disabile o avesse difficoltà motorie può essere accompagnata da un’altra persona;

la singola visita dovrò essere contenuta nel tempo massimo di mezzora;

il visitatore dovrà essere munito obbligatoriamente di mascherine e guanti monouso;

all’interno e all’esterno del cimitero è vietato qualsiasi assembramento;

in caso di funerale è consentito l’accesso massimo di dieci persone purché munite di mascherine e purché assicurino fra di loro una distanza di almeno un metro da mantenere anche all’uscita.

Attenzione, i cimiteri sono rimasti chiusi per un mese e mezzo e quindi non sono in ordine. Si provvederà’ prima possibile al taglio dell’erba e alle altre sistemazioni.