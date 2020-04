Coronavirus, il M5s appoggia l’attività dell’amministrazione: «Continuiamo a collaborare»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “L’attività istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia, durante l’emergenza sanitaria in corso, ha rinforzato il proprio impegno sia raddoppiando il numero dei consigli, sia prevedendo una riunione settimanale tra capigruppo e sindaco. Il Movimento 5 stelle di Castiglione ha scelto di appoggiare l’operato dell’Amministrazione, anteponendo il bene del nostro paese a sterili prese di posizione di parte, non costruttive, basate su superate logiche di convenienza politica”. Scrive, in una nota, il M5s di Castiglione della Pescaia.

“Abbiamo infatti accolto favorevolmente – continua il M5s – la scelta del sindaco di impugnare il decreto che, tramite il meccanismo del Fondo di solidarietà, sottrae risorse eccessive al nostro Comune, ed aderito al pacchetto di iniziative proposto che vanno dallo slittamento delle imposte comunali al 31 luglio (limite massimo ex lege), ad un impegno per la rimodulazione della Tari, sino a proposte ancora da definire come la sospensione della tassa di soggiorno.

Riteniamo anche sia stato svolto un buon lavoro sia sotto il profilo della sicurezza che dei controlli, e cogliamo l’occasione per un sentito grazie alle associazioni di volontari che si stanno adoperando in molteplici attività, tra cui la graditissima consegna delle mascherine porta a porta. Questo perché, se il ruolo di controllo, vigilanza e critica delle opposizioni è sacrosanto, altresì il buonsenso e l’amore per l’interesse generale devono invitare ad un atteggiamento solidale e costruttivo al fine di evitare gli squallidi episodi che si sono visti a livello nazionale, figli dell’incapacità di comprendere che unità di intenti e senso delle istituzioni rappresentano l’unico modo di fronteggiare un evento così drammatico e di difficile gestione.

Proprio perché siamo sicuri che la nostra comunità abbia la forza per uscire da questa situazione se anteporrà la logica delle proposte costruttive a quella della critica o della lamentela, diamo ampia disponibilità tramite i nostri consiglieri ad accogliere idee ed iniziative in questo senso, al fine di sottoporle all’attenzione dell’Amministrazione, la quale comunque ,durante questa settimana, ha già calendarizzato una serie di incontri con le associazioni di categoria per progettare insieme la fase di rilancio.

Un abbraccio a tutti i castiglionesi che, con il senso civico dimostrato sino ad ora, stanno agevolando il superamento di questo periodo , con la certezza che uniti ce la faremo” ha concluso il Movimento 5 stelle.