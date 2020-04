L’etichetta “Highersound Record” esordisce con “Rispetto”: un progetto musicale tutto follonichese

FOLLONICA – Da Higherground a Highersound Record. I due giovani follonichesi Mattia Fara e Federico Irace, dopo aver creato il marchio streetwear Higherground trasformando la loro passione per la moda in un negozio online in attività da qualche anno, adesso oltre all’università dedicano il loro tempo alla musica con un nuovo progetto: Highersound Record, un’etichetta discografica di cui sono responsabili e direttori artistici.

E venerdì 17 aprile è uscito il primo singolo della nuova label, “Rispetto”, di Conel – nome d’arte di Michele Cialli – e del produttore musicale CR/\SH, Elia Pistolesi.

Un altro sogno diventato realtà. Conel è cresciuto a Follonica: ha iniziato a raccontarsi attraverso la musica tra gli amici e adesso le sue parole sono diventate il testo di un brano disponibile sui principali canali digitali di musica. Al suo fianco c’è Elia Pistolesi, in arte CR/\SH: pianista con la passione per la musica rap, dall’età di 17 anni ha iniziato a produrre musica strumentale. Parole e note, ed è nato “Rispetto”.

Mattia e Federico hanno portato il brano alla ribalta, attraverso la loro etichetta e il supporto di un team di professionisti discografici che hanno distribuito il pezzo nei migliori digital shop.

«Highersound – spiegano Mattia e Federico è la concretizzazione musicale del pensiero di Higherground, una label giovane spinta dalle sonorità rap e trap unite alle conoscenze di professionisti del settore discografico. Rispetto è un brano che contiene un messaggio importante, che ci ha colpiti sin dal primo ascolto che rispecchia la nostra filosofia. Conel con questo nuovo singolo vuole comunicare che chi nella vita non porta rispetto verso gli altri non è degno di essere ascoltato».

A questo link è possibile ascoltare o acquistare il brano: https://snd.click/highersoundrispetto.